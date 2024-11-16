https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/gruppa-obschestvennoy-palaty-abkhazii-vystupila-peregovorschikom-mezhdu-vlastyu-i-oppozitsiey-1052899492.html
Группа Общественной палаты Абхазии выступила переговорщиком между властью и оппозицией
Группа Общественной палаты Абхазии выступила переговорщиком между властью и оппозицией
Sputnik Абхазия
В результате протестов 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T23:28+0300
2024-11-16T23:28+0300
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протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Специальная группа, созданная Общественной палатой для переговоров между властями и оппозицией, проинформировала стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса. Представители группы во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Абхазии Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжания. Завтра консультации продолжатся.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-s-chlenami-pravitelstva-v-tamyshe-1052896996.html
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абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Группа Общественной палаты Абхазии выступила переговорщиком между властью и оппозицией
В результате протестов 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Специальная группа, созданная Общественной палатой для переговоров между властями и оппозицией, проинформировала стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса.
Представители группы во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Абхазии Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжания.
Завтра консультации продолжатся.