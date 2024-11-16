https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/gruppa-obschestvennoy-palaty-abkhazii-vystupila-peregovorschikom-mezhdu-vlastyu-i-oppozitsiey-1052899492.html

Группа Общественной палаты Абхазии выступила переговорщиком между властью и оппозицией

Группа Общественной палаты Абхазии выступила переговорщиком между властью и оппозицией

Sputnik Абхазия

В результате протестов 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме. 16.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-16T23:28+0300

2024-11-16T23:28+0300

2024-11-16T23:28+0300

в абхазии

абхазия

новости

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/10/1052898501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c04929b1182ff9665ef23495c4c5339e.jpg

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Специальная группа, созданная Общественной палатой для переговоров между властями и оппозицией, проинформировала стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса. Представители группы во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Абхазии Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжания. Завтра консультации продолжатся.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-s-chlenami-pravitelstva-v-tamyshe-1052896996.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года