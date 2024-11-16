https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-s-chlenami-pravitelstva-v-tamyshe-1052896996.html

Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства в Тамыше

Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства в Тамыше

Sputnik Абхазия

Ранее в селе Тамыш прошла встреча сторонников главы государства, на которой обсудили текущую ситуацию в стране. 16.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-16T16:04+0300

2024-11-16T16:04+0300

2024-11-16T16:04+0300

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протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства в Тамыше, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.Он подчеркнул, что ситуация будет стабилизирована и вернется в правовое русло.Он подчеркнул, что вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий. Часть силовиков находится на своих местах, добавил он.На совещании с президентом глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал о состоянии пострадавших в ходе протестов и подчеркнул, что медучреждения Абхазии работают в штатном режиме."Министерство здравоохранения находится на своих местах, работаем в штатном режиме. Мои телефоны всегда доступны. Мы работаем круглосуточно", — отметил Бутба.Глава министерства энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что ситуация с энергоснабжением в Абхазии стабильна. Он рассказал, к концу следующей недели необходимо будет выплатить около 650 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить энергоснабжение Абхазии до конца года.Кроме того, он сообщил о том, что международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба технически готов к приему воздушных судов.О ситуации отчитался и министр финансов Владимир Делба. Он заявил, что работа Минфина по финансированию обязательств, принятых государством, выполняется в соответствии с законом.Несмотря на приостановку российского финансирования, все усилия направлены на обеспечение соцобязательств, отметил он. "Ресурсы направляются в том числе в особом порядке на оплату лечения граждан за пределами Абхазии. По-прежнему, по вашим поручениям, оказывается государственная финподдержка лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию", — добавил министр.

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года