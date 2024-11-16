https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-s-chlenami-pravitelstva-v-tamyshe-1052896996.html
Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства в Тамыше
Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства в Тамыше
Sputnik Абхазия
Ранее в селе Тамыш прошла встреча сторонников главы государства, на которой обсудили текущую ситуацию в стране. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T16:04+0300
2024-11-16T16:04+0300
2024-11-16T16:04+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства в Тамыше, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.Он подчеркнул, что ситуация будет стабилизирована и вернется в правовое русло.Он подчеркнул, что вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий. Часть силовиков находится на своих местах, добавил он.На совещании с президентом глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал о состоянии пострадавших в ходе протестов и подчеркнул, что медучреждения Абхазии работают в штатном режиме."Министерство здравоохранения находится на своих местах, работаем в штатном режиме. Мои телефоны всегда доступны. Мы работаем круглосуточно", — отметил Бутба.Глава министерства энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что ситуация с энергоснабжением в Абхазии стабильна. Он рассказал, к концу следующей недели необходимо будет выплатить около 650 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить энергоснабжение Абхазии до конца года.Кроме того, он сообщил о том, что международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба технически готов к приему воздушных судов.О ситуации отчитался и министр финансов Владимир Делба. Он заявил, что работа Минфина по финансированию обязательств, принятых государством, выполняется в соответствии с законом.Несмотря на приостановку российского финансирования, все усилия направлены на обеспечение соцобязательств, отметил он. "Ресурсы направляются в том числе в особом порядке на оплату лечения граждан за пределами Абхазии. По-прежнему, по вашим поручениям, оказывается государственная финподдержка лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию", — добавил министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/v-stolknoveniyakh-v-sukhume-postradali-14-chelovek-1052892390.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/sukhumskiy-aeroport-tekhnicheski-gotov-k-priemu-vozdushnykh-sudov-1052896682.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/bzhaniya-zayavil-o-gotovnosti-uchastvovat-v-novykh-prezidentskikh-vyborakh-1052895284.html
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абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства в Тамыше
Ранее в селе Тамыш прошла встреча сторонников главы государства, на которой обсудили текущую ситуацию в стране.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства в Тамыше, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.
Он подчеркнул, что ситуация будет стабилизирована и вернется в правовое русло.
"Несмотря на попытку совершения госпереворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы", — сказал Бжания.
Он подчеркнул, что вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий. Часть силовиков находится на своих местах, добавил он.
На совещании с президентом глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал о состоянии пострадавших в ходе протестов и подчеркнул, что медучреждения Абхазии работают в штатном режиме.
"Министерство здравоохранения находится на своих местах, работаем в штатном режиме. Мои телефоны всегда доступны. Мы работаем круглосуточно", — отметил Бутба.
Глава министерства энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что ситуация с энергоснабжением в Абхазии стабильна.
Он рассказал, к концу следующей недели необходимо будет выплатить около 650 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить энергоснабжение Абхазии до конца года.
Кроме того, он сообщил о том, что международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба технически готов к приему воздушных судов.
О ситуации отчитался и министр финансов Владимир Делба. Он заявил, что работа Минфина по финансированию обязательств, принятых государством, выполняется в соответствии с законом.
Несмотря на приостановку российского финансирования, все усилия направлены на обеспечение соцобязательств, отметил он.
"Ресурсы направляются в том числе в особом порядке на оплату лечения граждан за пределами Абхазии. По-прежнему, по вашим поручениям, оказывается государственная финподдержка лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию", — добавил министр.