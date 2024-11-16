https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/protestuyuschie-otklonili-predlozhenie-prezidenta-o-novykh-vyborakh-1052895984.html
Протестующие отклонили предложение президента о новых выборах
Протестующие отклонили предложение президента о новых выборах
Sputnik Абхазия
На встрече со сторонниками в Тамыше Аслан Бжания заявил, что готов подать в отставку и назначить новые выборы, если протестующие покинут правительственные... 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T14:54+0300
2024-11-16T14:54+0300
2024-11-16T14:54+0300
в абхазии
абхазия
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Собравшиеся у Парламента протестующие отклонили предложение Аслана Бжания уйти в отставку и объявить новые выборы, если они освободят правительственные здания. О заявлении главы государства им сообщили представители Координационного совета оппозиционных сил. Собравшиеся также потребовали отставки глав МВД, СГБ и "Абхазского телевидения".
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/bzhaniya-zayavil-o-gotovnosti-uchastvovat-v-novykh-prezidentskikh-vyborakh-1052895284.html
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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
Протестующие отклонили предложение президента о новых выборах
На встрече со сторонниками в Тамыше Аслан Бжания заявил, что готов подать в отставку и назначить новые выборы, если протестующие покинут правительственные здания.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Собравшиеся у Парламента протестующие отклонили предложение Аслана Бжания уйти в отставку и объявить новые выборы, если они освободят правительственные здания.
О заявлении главы государства им сообщили представители Координационного совета оппозиционных сил.
Собравшиеся также потребовали отставки глав МВД, СГБ и "Абхазского телевидения".