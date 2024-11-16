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Российские войска освободили Ленинское и Макаровку в ДНР
Российские войска освободили Ленинское и Макаровку в ДНР
Sputnik Абхазия
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1700 человек, следует из сводки российского Минобороны. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T18:29+0300
2024-11-16T18:29+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Ленинское и Макаровка ДНР, сообщает Министерство обороны России.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19343 танка и других боевых бронированных машин, 1489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17972 орудия полевой артиллерии и минометов, 28437 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/bolee-40-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1052868618.html
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россия, новости, украина
Российские войска освободили Ленинское и Макаровку в ДНР
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1700 человек, следует из сводки российского Минобороны.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Ленинское и Макаровка ДНР, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19343 танка и других боевых бронированных машин, 1489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17972 орудия полевой артиллерии и минометов, 28437 единиц специальной военной автомобильной техники.