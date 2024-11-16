https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/sgb-i-mvd-abkhazii-podchinyayutsya-prezidentu-aslanu-bzhaniya-zayavili-glavy-vedomstv-1052898810.html

СГБ и МВД Абхазии подчиняются президенту Аслану Бжания, заявили главы ведомств

СГБ и МВД Абхазии подчиняются президенту Аслану Бжания, заявили главы ведомств

Sputnik Абхазия

Ранее собравшиеся у стен Парламента протестующие потребовали отставки глав МВД, СГБ и "Абхазского телевидения". 16.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-16T19:56+0300

2024-11-16T19:56+0300

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности работают в штатном режиме и подчиняются президенту Аслану Бжания. Такие заявления сделали главы ведомств Роберт Киут и Дмитрий Кучуберия."Все служащие СГБ верны присяге и выполняют свои обязанности в соответствии с законом", — заявил Кучуберия.Министр внутренних дел Роберт Киут, в свою очередь, заявил, что подавать в отставку не собирается. "Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить: у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться. Народ выбрал президента, и мы ему служим", — подчеркнул он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/protestuyuschie-otklonili-predlozhenie-prezidenta-o-novykh-vyborakh-1052895984.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года