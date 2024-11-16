https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/sukhumskiy-aeroport-tekhnicheski-gotov-k-priemu-vozdushnykh-sudov-1052896682.html

Нанба: сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов

Нанба: сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов

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Президент Аслан Бжания провел заседание правительства в селе Тамыш. 16.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-16T15:47+0300

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов, заявил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.Вице-премьер Кристина Озган добавила, что руководитель Росавиации лично сообщил о том, что все технические характеристики аэропорта соответствуют нормам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/nanba-ob-aeroporte-u-nas-net-obyazatelstv-ne-podkreplennykh-istochnikami-finansirovaniya-1051921585.html

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