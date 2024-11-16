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Нанба: сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов
Нанба: сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов
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Президент Аслан Бжания провел заседание правительства в селе Тамыш. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов, заявил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.Вице-премьер Кристина Озган добавила, что руководитель Росавиации лично сообщил о том, что все технические характеристики аэропорта соответствуют нормам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/nanba-ob-aeroporte-u-nas-net-obyazatelstv-ne-podkreplennykh-istochnikami-finansirovaniya-1051921585.html
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Нанба: сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов
15:47 16.11.2024 (обновлено: 15:48 16.11.2024)
Президент Аслан Бжания провел заседание правительства в селе Тамыш.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов, заявил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.
"Работы по техническому облету благополучно завершены, а это финальный этап технической проверки аэродромной части", — подчеркнул он на совещании с президентом Асланом Бжания.
Вице-премьер Кристина Озган добавила, что руководитель Росавиации лично сообщил о том, что все технические характеристики аэропорта соответствуют нормам.