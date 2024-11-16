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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/sukhumskiy-aeroport-tekhnicheski-gotov-k-priemu-vozdushnykh-sudov-1052896682.html
Нанба: сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов
Нанба: сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов
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Президент Аслан Бжания провел заседание правительства в селе Тамыш. 16.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов, заявил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.Вице-премьер Кристина Озган добавила, что руководитель Росавиации лично сообщил о том, что все технические характеристики аэропорта соответствуют нормам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/nanba-ob-aeroporte-u-nas-net-obyazatelstv-ne-podkreplennykh-istochnikami-finansirovaniya-1051921585.html
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Нанба: сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов

15:47 16.11.2024 (обновлено: 15:48 16.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАэропорт "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Аслан Бжания провел заседание правительства в селе Тамыш.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумский аэропорт технически готов к приему воздушных судов, заявил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

"Работы по техническому облету благополучно завершены, а это финальный этап технической проверки аэродромной части", — подчеркнул он на совещании с президентом Асланом Бжания.

Вице-премьер Кристина Озган добавила, что руководитель Росавиации лично сообщил о том, что все технические характеристики аэропорта соответствуют нормам.
Сухумский аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 07.08.2024
Нанба об аэропорте: у нас нет обязательств, не подкрепленных источниками финансирования
7 августа, 17:46
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