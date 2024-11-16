https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/sukhumskoe-gorsobranie-prizvalo-vlast-i-oppozitsiyu-k-dialogu-1052899596.html
Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу
Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу в преддверии грядущих президентских выборов. Заявление опубликовано на... 16.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-16T23:30+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу в преддверии грядущих президентских выборов. Заявление опубликовано на официальной странице горсобрания в соцсетях. Горсобрание подчеркнуло, что все стороны несут ответственность за сохранение абхазской государственности и должны воздержаться от действий, которые приведут к дестабилизации конфликта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/gruppa-obschestvennoy-palaty-abkhazii-vystupila-peregovorschikom-mezhdu-vlastyu-i-oppozitsiey-1052899492.html
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протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, новости, сухум
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, новости, сухум
Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу в преддверии грядущих президентских выборов. Заявление опубликовано на официальной странице горсобрания в соцсетях.
"Обеспечение нормальной работы государственных институтов и восстановление конструктивного политического диалога должно стать первоочередной задачей", — говорится в тексте.
Горсобрание подчеркнуло, что все стороны несут ответственность за сохранение абхазской государственности и должны воздержаться от действий, которые приведут к дестабилизации конфликта.