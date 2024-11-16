https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/sukhumskoe-gorsobranie-prizvalo-vlast-i-oppozitsiyu-k-dialogu-1052899596.html

Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу

Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу в преддверии грядущих президентских выборов. Заявление опубликовано на... 16.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-16T23:30+0300

2024-11-16T23:30+0300

2024-11-16T23:30+0300

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Сухумское горсобрание призвало власть и оппозицию к диалогу в преддверии грядущих президентских выборов. Заявление опубликовано на официальной странице горсобрания в соцсетях. Горсобрание подчеркнуло, что все стороны несут ответственность за сохранение абхазской государственности и должны воздержаться от действий, которые приведут к дестабилизации конфликта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/gruppa-obschestvennoy-palaty-abkhazii-vystupila-peregovorschikom-mezhdu-vlastyu-i-oppozitsiey-1052899492.html

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протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, новости, сухум