https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/bzhaniya-vybory-pokazhut-kogo-v-kachestve-prezidenta-vidit-mnogonatsionalnyy-narod-abkhazii-1052900730.html

Бжания: выборы покажут, кого в качестве президента видит многонациональный народ Абхазии

Бжания: выборы покажут, кого в качестве президента видит многонациональный народ Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии, заявил Аслан Бжания. 17.11.2024, Sputnik Абхазия

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протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

аслан бжания

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии, заявил Аслан Бжания.Он отметил в интервью "Апсныпресс", что выход из сложившейся ситуации понятен — протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, после чего будут объявлены выборы, сам Бжания подаст в отставку и выдвинет свою кандидатуру на выборах. Президент призвал граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных и несанкционированных митингах. Все должно функционировать в штатном режиме — образовательные и медицинские учреждения, состояние вооруженных сил, обеспечение населения электроэнергией, подчеркнул президент. По его словам, правительство решает эти и другие вопросы, но из-за тех, кто занял правительственные здания, это будет сложнее делать. "В ближайшее время из-за таких действий население может остаться без электричества", — предупредил Бжания.Он отдельно отметил, что действия тех, кто хотел совершить государственный переворот, не улучшат отношения Абхазии с Россией. Необходимо опираться на союз с Россией, подчеркнул он, у республики огромное количество проблем, которые она может решить только при поддержке России, заявил Аслан Бжания. "Строить собственное государство без поддержки Российской Федерации, без высокого уровня доверия будет очень сложно. Мы должны обеспечить мир в регионе", — заключил президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-s-chlenami-pravitelstva-v-tamyshe-1052896996.html

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абхазия, россия, политика, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, аслан бжания