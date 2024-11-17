https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/mid-abkhazii-nazval-sobytiya-15-noyabrya-popytkoy-gosperevorota-1052904039.html

МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота

МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота, который наносит урон международному имиджу республики и негативно влияет... 17.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

мид абхазии

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота, который наносит урон международному имиджу республики и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Россией."Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме", — говорится в заявлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/bzhaniya-vlast-mozhet-byt-peredana-tolko-putem-voleizyavleniya-grazhdan-1052902372.html

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абхазия, мид абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года