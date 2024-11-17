https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/mid-abkhazii-nazval-sobytiya-15-noyabrya-popytkoy-gosperevorota-1052904039.html
МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота
МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота, который наносит урон международному имиджу республики и негативно влияет... 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T21:00+0300
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в абхазии
абхазия
мид абхазии
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота, который наносит урон международному имиджу республики и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Россией."Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме", — говорится в заявлении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/bzhaniya-vlast-mozhet-byt-peredana-tolko-putem-voleizyavleniya-grazhdan-1052902372.html
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абхазия, мид абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
абхазия, мид абхазии, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота
21:00 17.11.2024 (обновлено: 23:17 17.11.2024)
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой госпереворота, который наносит урон международному имиджу республики и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Россией.
"Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме", — говорится в заявлении.