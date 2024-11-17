https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/protestuyuschie-ne-pokinuli-kompleks-pravitelstvennykh-zdaniy-v-abkhazii-1052900372.html
Протестующие не покинули комплекс правительственных зданий в Абхазии
Протестующие не покинули комплекс правительственных зданий в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Протестующие в Абхазии не покинули комплекс правительственных зданий, обстановка у Парламента утром 17 ноября была спокойной. 17.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-17T10:30+0300
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в абхазии
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протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
политика
оппозиция
аслан бжания
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Протестующие в Абхазии не покинули комплекс правительственных зданий, обстановка у Парламента утром 17 ноября была спокойной.Сегодня должны продолжиться консультации. Вчера Аслан Бжания провел встречу со своими сторонниками в родовом селе Тамыш. Он заявил, что готов уйти в отставку и назначить новые выборы, когда оппозиционные силы покинут правительственные здания, чтобы народ сам выбрал главу государства. Бжания намерен выдвигать свою кандидатуру. По словам президента, на депутатов оказывается давление, чтобы они приняли неправовое решение. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо вернуть в законное русло. Протестующие отклонили предложение Аслана Бжания уйти в отставку и объявить новые выборы, если они освободят правительственные здания. Они потребовали отставки глав МВД, СГБ и "Абхазского телевидения". Главы Минздрава, Минэнерготранса, МЧС и Минфина доложили, что продолжают работу в штатном режиме. Руководство МВД, СГБ и Минобороны заявило, что силовые ведомства работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания. Оппозиция заявила, что не намерена покидать комплекс правительственных зданий, пока Аслан Бжания не подаст в отставку. Представители оппозиционных сил в интервью российским СМИ сообщают, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/gruppa-obschestvennoy-palaty-abkhazii-vystupila-peregovorschikom-mezhdu-vlastyu-i-oppozitsiey-1052899492.html
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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика, оппозиция, аслан бжания
абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика, оппозиция, аслан бжания
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Протестующие в Абхазии не покинули комплекс правительственных зданий, обстановка у Парламента утром 17 ноября была спокойной.
Общественная палата Абхазии выступила посредником в переговорах между властями и оппозицией для выработки вариантов урегулирования политического кризиса. Создана специальная группа во главе с членом палаты, бывшим премьер-министром Сократом Джинджолия.
Сегодня должны продолжиться консультации.
Вчера Аслан Бжания провел встречу со своими сторонниками в родовом селе Тамыш. Он заявил, что готов уйти в отставку и назначить новые выборы, когда оппозиционные силы покинут правительственные здания, чтобы народ сам выбрал главу государства. Бжания намерен выдвигать свою кандидатуру.
По словам президента, на депутатов оказывается давление, чтобы они приняли неправовое решение. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо вернуть в законное русло.
Протестующие отклонили предложение Аслана Бжания уйти в отставку и объявить новые выборы, если они освободят правительственные здания. Они потребовали отставки глав МВД, СГБ и "Абхазского телевидения".
После встречи со сторонниками Бжания провел заседание с руководителями ведомств, на котором они отчитались о работе в сложившихся условиях. Он отметил, что несмотря на попытку совершения госпереворота, органы власти продолжают работу и переходят на усиленный режим несения службы.
Главы Минздрава, Минэнерготранса, МЧС и Минфина доложили, что продолжают работу в штатном режиме. Руководство МВД, СГБ и Минобороны заявило, что силовые ведомства работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.
Оппозиция заявила, что не намерена покидать комплекс правительственных зданий, пока Аслан Бжания не подаст в отставку.
Представители оппозиционных сил в интервью российским СМИ сообщают, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.