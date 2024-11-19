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Биография Аслана Бжания
Биография Аслана Бжания
Sputnik Абхазия
Аслан Бжания родился в 1963 году в селе Тамыш. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T14:10+0300
2024-11-19T14:10+0300
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Аслан Бжания родился в 1963 году в селе Тамыш. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1991 году — Высшие курсы КГБ СССР, в 1999 году — Академию народного хозяйства при правительстве России. С 2010 по 2014 год Бжания возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии. Участвовал в президентских выборах 2014 года, но уступил в гонке Раулю Хаджимба. В июле 2015 года стал председателем блока оппозиционных сил Республики Абхазия. В 2017 году был избран депутатом VI созыва (2017-2022) Народного Собрания – Парламента Абхазии. В 2019 году Бжания не смог принять участие в выборах из-за резкого ухудшения здоровья. После того как в январе 2020 года итоги выборов были отменены, а выборы признаны несостоявшимися, Бжания баллотировался на повторных выборах в марте 2020 года.22 марта 2020 года Аслан Бжания был избран президентом Абхазии.
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абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания родился в 1963 году в селе Тамыш.
Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1991 году — Высшие курсы КГБ СССР, в 1999 году — Академию народного хозяйства при правительстве России.
С 2010 по 2014 год Бжания возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии. Участвовал в президентских выборах 2014 года, но уступил в гонке Раулю Хаджимба.
В июле 2015 года стал председателем блока оппозиционных сил Республики Абхазия.
В 2017 году был избран депутатом VI созыва (2017-2022) Народного Собрания – Парламента Абхазии.
В 2019 году Бжания не смог принять участие в выборах из-за резкого ухудшения здоровья. После того как в январе 2020 года итоги выборов были отменены, а выборы признаны несостоявшимися, Бжания баллотировался на повторных выборах в марте 2020 года.
22 марта 2020 года Аслан Бжания был избран президентом Абхазии.