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Биография Аслана Бжания

Биография Аслана Бжания

Sputnik Абхазия

Аслан Бжания родился в 1963 году в селе Тамыш. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T14:10+0300

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Аслан Бжания родился в 1963 году в селе Тамыш. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1991 году — Высшие курсы КГБ СССР, в 1999 году — Академию народного хозяйства при правительстве России. С 2010 по 2014 год Бжания возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии. Участвовал в президентских выборах 2014 года, но уступил в гонке Раулю Хаджимба. В июле 2015 года стал председателем блока оппозиционных сил Республики Абхазия. В 2017 году был избран депутатом VI созыва (2017-2022) Народного Собрания – Парламента Абхазии. В 2019 году Бжания не смог принять участие в выборах из-за резкого ухудшения здоровья. После того как в январе 2020 года итоги выборов были отменены, а выборы признаны несостоявшимися, Бжания баллотировался на повторных выборах в марте 2020 года.22 марта 2020 года Аслан Бжания был избран президентом Абхазии.

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