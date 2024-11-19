https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html

Ноябрьские протесты в Сухуме: как это было

Ноябрьские протесты в Сухуме: как это было

Sputnik Абхазия

Протесты в Сухуме начались 15 ноября. В этот день депутаты должны были рассмотреть вопрос ратификации соглашения об инвестиционной деятельности между Абхазией... 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T20:30+0300

2024-11-19T20:30+0300

2024-11-19T20:30+0300

в абхазии

абхазия

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

справка

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Протесты в Сухуме начались 15 ноября. В этот день депутаты должны были рассмотреть вопрос ратификации соглашения об инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией. Межправительственное соглашение об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории республики было подписано 30 октября 2024 года вице-премьером, министр экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.Оно предусматривало существенные льготы для инвесторов, вкладывающих в проект более 2 миллиардов рублей, и вызвало бурные обсуждения в обществе. С утра меры безопасности у правительственных зданий были усилены, на набережной стали собираться противники соглашения. Часть депутатов не явилась, по словам спикера Лаши Ашуба, это было связано с давлением, которое на них оказывалось. Оставшиеся проголосовали против повестки заседания. Противники соглашения, собравшиеся у забора Парламента, стали требовать провести заседание и проголосовать против ратификации. Спустя время между собравшимися и силовиками начались стычки. По итогу протестующие протаранили ворота у Парламента и прорвались в здание.Пресс-служба президента заявила о том, что документ об отзыве законопроекта о ратификации соглашения подготавливается, решение было принято для стабилизации обстановки в стране. Тем временем силовики стали покидать здание и территорию вокруг Парламента, а протестующие проникли в Администрацию Президента. Они стали требовать отставки главы государства и проведения досрочных выборов. Между властью и оппозицией начались переговоры при посредничестве депутатов Парламента и членов Общественной палаты. Вечером 15 ноября президент выступил перед сторонниками у здания МВД, где отказался уходить в отставку. Документ об отзыве законопроекта он не подписал. 16 ноября Аслан Бжания провел встречу со своими сторонниками в родовом селе Тамыш Очамчырского района. На ней он заявил, что готов оставить пост после того, как оппозиция покинет комплекс правительственных зданий. Страной в это время будет управлять вице-президент Бадра Гунба, против кандидатуры которого ранее выступали протестующие, предлагавшие спикера Народного Собрания Лашу Ашуба.На встрече Бжания также заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых выборах. С 16 ноября временной резиденцией властей стало село Тамыш, где проходили совещания президента с членами правительства. Протестующие отклонили предложение Бжания уйти в отставку при условии освобождения зданий Парламента и Администрации президента. Они также потребовали отставки глав МВД и СГБ. После переговоров оппозиционные силы согласились с предложением назначить и.о. президента Абхазии Бадру Гунба при условии, что Кабмин сложил свои полномочия, а руководители силовых структур покинут посты. Они предложили назначить главой Правительства компромиссную личность, чтобы сбалансировать исполнительную власть перед предстоящими президентскими выборами.Вечером 18 ноября депутаты Парламента организовали прямые переговоры между сторонами. Со стороны власти в них приняли участие вице-президент Бадра Гунба, член Общественной палаты Давид Пилия, глава Государственного таможенного комитета Отар Хеция, со стороны оппозиции - члены Координационного совета Адгур Ардзинба, Кан Кварчия и Леван Микаа.Переговоры прошли в Министерстве обороны и длились более восьми часов. По итогу было принято соглашения, согласно которому президент Бжания подал в отставку, исполняющим обязанности стал Бадра Гунба. Согласно договоренностям, он должен освободить от должности премьер-министра Александра Анкваб и назначить на этот пост Валерия Бганба. Руководители силовых ведомств при этом останутся на своих местах.

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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, справка