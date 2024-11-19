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Географический диктант — 2024 прошел в Сухуме

Географический диктант — 2024 прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Организатор диктанта в Сухуме — представительство Россотрудничества совместно с Географическим обществом Абхазии и АГУ. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Географический диктант — 2024 прошел в Сухуме, сообщает пресс-служба представительства Русского дома в Абхазии. На двух площадках — в АГУ и представительстве Россотрудничества в Абхазии, собрались 237 школьников и студентов из восьми учебных заведений. За 45 минут они должны были выполнить 10 заданий и дать ответы на 30 вопросов повышенной сложности. Акция организовывается ежегодно с 2015 года с целью популяризации географических знаний и привлечения внимания к национальным богатствам России. В 2023 году диктант провели в 110 странах, в нем приняло участие более 350 000 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/takie-obstoyatelstva-belokurova-o-razvitii-molodezhnoy-politiki--1052846455.html

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