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https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-podast-v-otstavku-1052915643.html
Президент Абхазии Аслан Бжания подаст в отставку
Президент Абхазии Аслан Бжания подаст в отставку
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Представители власти и оппозиции по итогам переговоров, которые длились более восьми часов, подписали соглашение. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T03:40+0300
2024-11-19T03:59+0300
в абхазии
абхазия
оппозиция
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
политика
аслан бжания
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Представители власти и оппозиции по итогам переговоров, которые длились более восьми часов, подписали соглашение.Сторонам удалось прийти к консенсусу, сказал на брифинге с журналистами спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба.Вице-президент Абхазии Бадра Гунба подтвердил, что Аслан Бжания принял решение подать в отставку для сохранения мира и стабильности в стране. Депутат Парламента Кан Кварчия по итогам переговоров власти и оппозиции сообщил, что все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах.По его словам, дальнейшее обсуждение этого вопроса вынесено за рамки переговорного процесса.Лидер АНД Адгур Ардзинба заявил, что очередной политический кризис позади. Он выразил надежду, что достигнутые договоренности стабилизируют политическую ситуацию и добавил, что страна вернулась в правовое поле. Председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа подчеркнул, что Абхазия прошла очередной серьезный этап без эксцессов, а народ проявил гражданскую позицию и мужество.Представители оппозиции после брифинга направились к комплексу правительственных зданий. Лидер АНД Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников протеста и призвал их разойтись по домам, поскольку поставленная цель была достигнута.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/peregovory-mezhdu-vlastyu-i-oppozitsiey-nachalis-v-minoborony-abkhazii-1052912369.html
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абхазия, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика, аслан бжания
абхазия, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика, аслан бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания подаст в отставку

03:40 19.11.2024 (обновлено: 03:59 19.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукСторонам удалось прийти к консенсусу, брифинг с журналистами
Сторонам удалось прийти к консенсусу, брифинг с журналистами - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Представители власти и оппозиции по итогам переговоров, которые длились более восьми часов, подписали соглашение.
Аслан Бжания подает заявление об отставке с поста президента Абхазии.
Протестующие покидают комплекс правительственных зданий 19 ноября 2024 года. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.
Парламент 19 ноября 2024 года рассмотрит заявление об отставке президента Бжания.
И.о. главы государства Бадра Гунба освободит от должности премьер-министра Александра Анкваб и назначит на этот пост Валерия Бганба.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания подаст в отставку.
Президент Абхазии Аслан Бжания подаст в отставку. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2024
Президент Абхазии Аслан Бжания подаст в отставку.
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Сторонам удалось прийти к консенсусу, сказал на брифинге с журналистами спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба.
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба подтвердил, что Аслан Бжания принял решение подать в отставку для сохранения мира и стабильности в стране.
"Это стало результатом долгих переговоров. Они шли более девяти часов. Самое главное сейчас оставаться в правовом поле", — отметил он.
Депутат Парламента Кан Кварчия по итогам переговоров власти и оппозиции сообщил, что все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах.
По его словам, дальнейшее обсуждение этого вопроса вынесено за рамки переговорного процесса.
Лидер АНД Адгур Ардзинба заявил, что очередной политический кризис позади. Он выразил надежду, что достигнутые договоренности стабилизируют политическую ситуацию и добавил, что страна вернулась в правовое поле.
Председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа подчеркнул, что Абхазия прошла очередной серьезный этап без эксцессов, а народ проявил гражданскую позицию и мужество.
Представители оппозиции после брифинга направились к комплексу правительственных зданий. Лидер АНД Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников протеста и призвал их разойтись по домам, поскольку поставленная цель была достигнута.
Переговоры между властью и оппозицией - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2024
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Переговоры между властью и оппозицией начались в Минобороны Абхазии
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