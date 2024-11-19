https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-podast-v-otstavku-1052915643.html

Президент Абхазии Аслан Бжания подаст в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подаст в отставку

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Представители власти и оппозиции по итогам переговоров, которые длились более восьми часов, подписали соглашение. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-19T03:59+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Представители власти и оппозиции по итогам переговоров, которые длились более восьми часов, подписали соглашение.Сторонам удалось прийти к консенсусу, сказал на брифинге с журналистами спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба.Вице-президент Абхазии Бадра Гунба подтвердил, что Аслан Бжания принял решение подать в отставку для сохранения мира и стабильности в стране. Депутат Парламента Кан Кварчия по итогам переговоров власти и оппозиции сообщил, что все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах.По его словам, дальнейшее обсуждение этого вопроса вынесено за рамки переговорного процесса.Лидер АНД Адгур Ардзинба заявил, что очередной политический кризис позади. Он выразил надежду, что достигнутые договоренности стабилизируют политическую ситуацию и добавил, что страна вернулась в правовое поле. Председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа подчеркнул, что Абхазия прошла очередной серьезный этап без эксцессов, а народ проявил гражданскую позицию и мужество.Представители оппозиции после брифинга направились к комплексу правительственных зданий. Лидер АНД Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников протеста и призвал их разойтись по домам, поскольку поставленная цель была достигнута.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241118/peregovory-mezhdu-vlastyu-i-oppozitsiey-nachalis-v-minoborony-abkhazii-1052912369.html

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абхазия, оппозиция, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, политика, аслан бжания