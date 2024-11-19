https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-20-noyabrya-1052925184.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

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2024-11-19T20:06+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В среду, 20 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии