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Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T20:06+0300
2024-11-19T20:06+0300
2024-11-19T20:06+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В среду, 20 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В среду, 20 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.