https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/protestuyuschie-pokinuli-kompleks-pravitelstvennykh-zdaniy-v-sukhume-1052916761.html

Протестующие покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме

Протестующие покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме

Sputnik Абхазия

Администрация Президента и Парламент Абхазии были заняты представителями оппозиции в ходе протестов 15 ноября. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T10:00+0300

2024-11-19T10:00+0300

2024-11-19T10:19+0300

в абхазии

абхазия

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

новости

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Комплекс правительственных зданий находится под охраной ГСО, все участники протеста покинули Администрацию Президента и Парламент, сообщает корреспондент Sputnik. Сегодня должно состояться заседание Парламента, на котором рассмотрят заявление об отставке президента Аслана Бжания. Это предусмотрено соглашением, достигнутым на прямых переговорах между властью и оппозицией, которые длились почти девять часов. Исполнять обязанности главы государства будет Бадра Гунба, он освободит от должности премьер-министра Александра Анкваб и назначит на пост Валерия Бганба. Руководители силовых ведомств при этом останутся на своих местах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-podast-v-otstavku-1052915643.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, новости