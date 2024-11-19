https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/protestuyuschie-pokinuli-kompleks-pravitelstvennykh-zdaniy-v-sukhume-1052916761.html
Протестующие покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме
Протестующие покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме
Sputnik Абхазия
Администрация Президента и Парламент Абхазии были заняты представителями оппозиции в ходе протестов 15 ноября. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T10:00+0300
2024-11-19T10:00+0300
2024-11-19T10:19+0300
в абхазии
абхазия
протесты в сухуме 15 ноября 2024 года
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Комплекс правительственных зданий находится под охраной ГСО, все участники протеста покинули Администрацию Президента и Парламент, сообщает корреспондент Sputnik. Сегодня должно состояться заседание Парламента, на котором рассмотрят заявление об отставке президента Аслана Бжания. Это предусмотрено соглашением, достигнутым на прямых переговорах между властью и оппозицией, которые длились почти девять часов. Исполнять обязанности главы государства будет Бадра Гунба, он освободит от должности премьер-министра Александра Анкваб и назначит на пост Валерия Бганба. Руководители силовых ведомств при этом останутся на своих местах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-podast-v-otstavku-1052915643.html
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абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, новости
абхазия, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, новости
Протестующие покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме
10:00 19.11.2024 (обновлено: 10:19 19.11.2024)
Администрация Президента и Парламент Абхазии были заняты представителями оппозиции в ходе протестов 15 ноября.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Комплекс правительственных зданий находится под охраной ГСО, все участники протеста покинули Администрацию Президента и Парламент, сообщает корреспондент Sputnik.
Кабинет министров Абхазии возвращается к прежнему режиму работы, сотрудники министерств и ведомств приступают к выполнению обязанностей.
Сегодня должно состояться заседание Парламента, на котором рассмотрят заявление об отставке президента Аслана Бжания.
Это предусмотрено соглашением, достигнутым на прямых переговорах между властью и оппозицией, которые длились почти девять часов. Исполнять обязанности главы государства будет Бадра Гунба, он освободит от должности премьер-министра Александра Анкваб и назначит на пост Валерия Бганба. Руководители силовых ведомств при этом останутся на своих местах.