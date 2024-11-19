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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/rossiyskie-voyska-osvobodili-novoselidovku-v-dnr-1052925540.html
Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР
Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T20:17+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики. Средствами ПВО сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/rossiyskie-voyska-osvobodili-leninskoe-i-makarovku-v-dnr-1052897806.html
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Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР

20:17 19.11.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Средствами ПВО сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2024
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