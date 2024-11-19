https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/rossiyskie-voyska-osvobodili-novoselidovku-v-dnr-1052925540.html

Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР

Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики. 19.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-19T20:17+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики. Средствами ПВО сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/rossiyskie-voyska-osvobodili-leninskoe-i-makarovku-v-dnr-1052897806.html

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