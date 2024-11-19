https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/rossiyskie-voyska-osvobodili-novoselidovku-v-dnr-1052925540.html
Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР
Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики. 19.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-19T20:17+0300
2024-11-19T20:17+0300
2024-11-19T20:17+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
донбасс
украина
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052174592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8ad9e57c597033ac395378b141fd739.jpg
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики. Средствами ПВО сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241116/rossiyskie-voyska-osvobodili-leninskoe-i-makarovku-v-dnr-1052897806.html
донбасс
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052174592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_352b881866dbbdb06a7b15bf7134f91e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, донбасс, украина, россия
новости, донбасс, украина, россия
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Средствами ПВО сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники.