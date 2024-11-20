https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/diversanta-iz-germanii-zaderzhali-v-kaliningradskoy-oblasti-1052927099.html

Диверсанта из Германии задержали в Калининградской области

Диверсанта из Германии задержали в Калининградской области

Sputnik Абхазия

По данным следствия, задержанный был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте 2024 года. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T11:57+0300

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В Калининградской области задержали гражданина Германии Николая Гайдука, который планировал диверсии на объектах энергетики, сообщает пресс-служба ФСБ.Установлено, что задание по организации теракта и компоненты для бомбы Гайдуку передал гражданин Украины Александр Жоров, который тоже живет в Германии. Кроме того, задержанный был причастен к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года. Николай Гайдук арестован. Возбуждено уголовное дело о теракте и контрабанде взрывчатых веществ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/fsb-presekla-popytku-ugona-rossiyskogo-vertoleta-1052818976.html

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