https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/diversanta-iz-germanii-zaderzhali-v-kaliningradskoy-oblasti-1052927099.html
Диверсанта из Германии задержали в Калининградской области
Диверсанта из Германии задержали в Калининградской области
Sputnik Абхазия
По данным следствия, задержанный был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте 2024 года. 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T11:57+0300
2024-11-20T11:57+0300
2024-11-20T12:20+0300
новости
россия
фсб
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:453:2780:2016_1920x0_80_0_0_e6215b7e601b8f96332517e92500b9a3.jpg
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В Калининградской области задержали гражданина Германии Николая Гайдука, который планировал диверсии на объектах энергетики, сообщает пресс-служба ФСБ.Установлено, что задание по организации теракта и компоненты для бомбы Гайдуку передал гражданин Украины Александр Жоров, который тоже живет в Германии. Кроме того, задержанный был причастен к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года. Николай Гайдук арестован. Возбуждено уголовное дело о теракте и контрабанде взрывчатых веществ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/fsb-presekla-popytku-ugona-rossiyskogo-vertoleta-1052818976.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_982791cff883b1127a791747fa685169.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия, фсб
Диверсанта из Германии задержали в Калининградской области
11:57 20.11.2024 (обновлено: 12:20 20.11.2024)
По данным следствия, задержанный был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте 2024 года.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В Калининградской области задержали гражданина Германии Николая Гайдука, который планировал диверсии на объектах энергетики, сообщает пресс-служба ФСБ.
Он пытался провезти через российско-польскую границу пол-литра жидкой взрывчатки в бутылке из-под шампуня.
Установлено, что задание по организации теракта и компоненты для бомбы Гайдуку передал гражданин Украины Александр Жоров, который тоже живет в Германии. Кроме того, задержанный был причастен к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года.
Николай Гайдук арестован. Возбуждено уголовное дело о теракте и контрабанде взрывчатых веществ.