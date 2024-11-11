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https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/fsb-presekla-popytku-ugona-rossiyskogo-vertoleta-1052818976.html
ФСБ пресекла попытку угона российского вертолета
ФСБ пресекла попытку угона российского вертолета
Sputnik Абхазия
Ранее летом спецслужбы пресекли попытку угона за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской военной разведки по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Перед этим летчик был должен отравить своих сослуживцев. По его словам, препарат и правильную дозировку ему "скинул" представитель украинской разведки."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", — уточнили в ФСБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/rossiyskie-voyska-osvobodili-volchenku-v-dnr-1052816590.html
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россия, фсб, украина

ФСБ пресекла попытку угона российского вертолета

09:00 11.11.2024 (обновлено: 10:22 11.11.2024)
© Sputnik / Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ. - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Ранее летом спецслужбы пресекли попытку угона за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской военной разведки по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для этого украинская сторона пыталась через Telegram завербовать российского военного летчика, который и должен был перегнать вертолет на территорию, находящуюся под контролем ВСУ.

Перед этим летчик был должен отравить своих сослуживцев. По его словам, препарат и правильную дозировку ему "скинул" представитель украинской разведки.
"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", — уточнили в ФСБ.
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