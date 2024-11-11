https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/fsb-presekla-popytku-ugona-rossiyskogo-vertoleta-1052818976.html

ФСБ пресекла попытку угона российского вертолета

ФСБ пресекла попытку угона российского вертолета

Sputnik Абхазия

Ранее летом спецслужбы пресекли попытку угона за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-11T09:00+0300

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской военной разведки по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Перед этим летчик был должен отравить своих сослуживцев. По его словам, препарат и правильную дозировку ему "скинул" представитель украинской разведки."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", — уточнили в ФСБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/rossiyskie-voyska-osvobodili-volchenku-v-dnr-1052816590.html

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