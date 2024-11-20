https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/dosrochnye-vybory-prezidenta-abkhazii-proydut-do-19-fevralya-1052926736.html

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля

Sputnik Абхазия

Президент Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября. Это стало одним из пунктов соглашения, заключенного между представителями власти и оппозиции по итогам... 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T11:09+0300

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля 2025 года, уточнили Sputnik в ЦИК республики.В комиссии уточнили, что если бы досрочной отставки не было, то выборы прошли бы в период с 23 января по 23 марта 2025 года из-за истечения пятилетнего президентского срока Аслана Бжания.Депутат Парламента Даут Хутаба подтвердил корреспонденту Sputnik, что дату досрочных президентских выборов определят на заседании в ближайшее время.По его словам, выборы могут быть назначены на февраль. Решение нужно принять оперативно, чтобы ЦИК успел провести необходимую подготовку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html

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