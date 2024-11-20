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Досрочные выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля
Sputnik Абхазия
Президент Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября. Это стало одним из пунктов соглашения, заключенного между представителями власти и оппозиции по итогам... 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T11:09+0300
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля 2025 года, уточнили Sputnik в ЦИК республики.В комиссии уточнили, что если бы досрочной отставки не было, то выборы прошли бы в период с 23 января по 23 марта 2025 года из-за истечения пятилетнего президентского срока Аслана Бжания.Депутат Парламента Даут Хутаба подтвердил корреспонденту Sputnik, что дату досрочных президентских выборов определят на заседании в ближайшее время.По его словам, выборы могут быть назначены на февраль. Решение нужно принять оперативно, чтобы ЦИК успел провести необходимую подготовку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html
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Досрочные выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля
11:09 20.11.2024 (обновлено: 11:25 20.11.2024)
Президент Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября. Это стало одним из пунктов соглашения, заключенного между представителями власти и оппозиции по итогам переговоров в Минобороны.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля 2025 года, уточнили Sputnik в ЦИК республики.
Согласно законодательству Абхазии, Народное Собрание должно объявить дату проведения голосования не позднее, чем через 15 дней со дня отставки главы государства, а сами выборы должны состояться в течение трех месяцев с даты прекращения полномочий президента.
В комиссии уточнили, что если бы досрочной отставки не было, то выборы прошли бы в период с 23 января по 23 марта 2025 года из-за истечения пятилетнего президентского срока Аслана Бжания.
Депутат Парламента Даут Хутаба подтвердил корреспонденту Sputnik, что дату досрочных президентских выборов определят на заседании в ближайшее время.
По его словам, выборы могут быть назначены на февраль. Решение нужно принять оперативно, чтобы ЦИК успел провести необходимую подготовку.