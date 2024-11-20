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Эко-клуб для школьников откроют в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Эко-клуб для школьников откроют в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Sputnik Абхазия
Сейчас идет набор группы, занятия будут проходить в здании администрации заповедника, где специально для этого подготовили кабинет. 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T22:20+0300
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Эко-клуб для школьников откроют в Пицунда-Мюссерском заповеднике, рассказала Sputnik старший научный сотрудник заповедника Диана Пачалия.Главная задача клуба — привить детям любовь к природе. Для работы клуба в здании администрации заповедника отремонтировали и оборудовали кабинет. Сейчас идет набор группы. Вести эко-клуб пока будут два человека – и.о. директора заповедника Диана Лобода и сама Диана Пачалия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/sosny-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-nachali-spasat-ot-vrediteley-1052180958.html
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абхазия, пицунда-мюссерский заповедник, новости, экология
абхазия, пицунда-мюссерский заповедник, новости, экология

Эко-клуб для школьников откроют в Пицунда-Мюссерском заповеднике

22:20 20.11.2024
© Foto / Пицунда - Мюссерский заповедникПоследствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике
Последствия шторма в Пицундо-Мюссерском заповеднике - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2024
© Foto / Пицунда - Мюссерский заповедник
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Сейчас идет набор группы, занятия будут проходить в здании администрации заповедника, где специально для этого подготовили кабинет.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Эко-клуб для школьников откроют в Пицунда-Мюссерском заповеднике, рассказала Sputnik старший научный сотрудник заповедника Диана Пачалия.
Главная задача клуба — привить детям любовь к природе.
"Эта идея появилась у нас очень давно, но не было возможности ее реализовать. Раньше мы ездили по школам и проводили беседы с детьми, но это было не очень удобно. Теперь у нас появилась помещение, куда мы можем их приглашать", — пояснила она.
Для работы клуба в здании администрации заповедника отремонтировали и оборудовали кабинет. Сейчас идет набор группы.
Вести эко-клуб пока будут два человека – и.о. директора заповедника Диана Лобода и сама Диана Пачалия.
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