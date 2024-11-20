https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/peretok-elektrichestva-iz-rossii-oplachen-do-22-noyabrya-1052929437.html

Переток электричества из России оплачен до 22 ноября

Переток электричества из России оплачен до 22 ноября

Sputnik Абхазия

В осенне-зимний период из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Абхазия вынуждена закупать электричество в России. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T16:10+0300

2024-11-20T16:10+0300

2024-11-20T16:51+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0c/1045774897_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9c3f92f22d999a236520147202f7f484.jpg

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Переток электричества из России оплачен до 22 ноября, сообщает пресс-служба президента Абхазии.Этот вопрос исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба обсудил на совещании с вице-премьерами – министром энергетики и транспорта Джансухом Нанба, министром экономики Кристиной Озган и министром финансов Владимиром Делба. Переток электроэнергии из России в Абхазию был включен с 1 ноября. В этот же день был введен четырехчасовой график отключения электричества. 16 ноября на совещании в селе Тамыш Нанба доложил экс-президенту Аслану Бжания о том, что ситуация с энергоснабжением в Абхазии стабильна, что удалось вернуть график отключений к четырем часам в сутки после того, как в части страны его пришлось продлить на час из-за снижения уровня воды в Джварском водохранилище. По его словам, к пятнице 22 ноября необходимо выплатить около 650 миллионов рублей за переток, который обеспечит Абхазию до конца года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/potreblenie-oplata-i-investitsii-nanba-o-sostoyanii-energetiki-v-abkhazii-1052780930.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости