https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/pervye-regulyarnye-reysy-v-aeroportu-sukhuma-zapustyat-v-nachale-sleduyuschego-goda-1052936481.html

Регулярные рейсы в аэропорту Сухума запустят в начале следующего года

Регулярные рейсы в аэропорту Сухума запустят в начале следующего года

Sputnik Абхазия

Завершение основных работ по реконструкции аэровокзального комплекса и строительству административных объектов запланировано на середину 2025 года. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T23:58+0300

2024-11-20T23:58+0300

2024-11-21T00:01+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухумский аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/13/1052918382_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_807b2631f01d436d5badcebcebf3e17c.png

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Первые регулярные рейсы в сухумском аэропорту запустят в начале следующего года, заявил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба в интервью "Абхазскому телевидению". Нанба добавил, что к моменту запуска работать в аэропорту будет около 500 человек, большая часть из них — жители республики, которые сейчас проходят повышение квалификации. На начальном этапе работы сухумский аэропорт сможет принимать до миллиона пассажиров в год, в перспективе это число может удвоиться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/sukhumskiy-aeroport-vvedut-v-ekspluatatsiyu-k-sleduyuschemu-kurortnomu-sezonu-1052923477.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухумский аэропорт