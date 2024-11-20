https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/pervye-regulyarnye-reysy-v-aeroportu-sukhuma-zapustyat-v-nachale-sleduyuschego-goda-1052936481.html
Регулярные рейсы в аэропорту Сухума запустят в начале следующего года
Регулярные рейсы в аэропорту Сухума запустят в начале следующего года
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Завершение основных работ по реконструкции аэровокзального комплекса и строительству административных объектов запланировано на середину 2025 года. 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T23:58+0300
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Первые регулярные рейсы в сухумском аэропорту запустят в начале следующего года, заявил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба в интервью "Абхазскому телевидению". Нанба добавил, что к моменту запуска работать в аэропорту будет около 500 человек, большая часть из них — жители республики, которые сейчас проходят повышение квалификации. На начальном этапе работы сухумский аэропорт сможет принимать до миллиона пассажиров в год, в перспективе это число может удвоиться.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/sukhumskiy-aeroport-vvedut-v-ekspluatatsiyu-k-sleduyuschemu-kurortnomu-sezonu-1052923477.html
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
Регулярные рейсы в аэропорту Сухума запустят в начале следующего года
23:58 20.11.2024 (обновлено: 00:01 21.11.2024)
Завершение основных работ по реконструкции аэровокзального комплекса и строительству административных объектов запланировано на середину 2025 года.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Первые регулярные рейсы в сухумском аэропорту запустят в начале следующего года, заявил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба в интервью "Абхазскому телевидению".
По его словам, аэродром технически готов к приему гражданских судов. На первом этапе обслуживать рейсы будет временный терминал, а к июню 2025 года завершатся все основные работы по реконструкции.
Нанба добавил, что к моменту запуска работать в аэропорту будет около 500 человек, большая часть из них — жители республики, которые сейчас проходят повышение квалификации.
На начальном этапе работы сухумский аэропорт сможет принимать до миллиона пассажиров в год, в перспективе это число может удвоиться.