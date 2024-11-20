https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-21-noyabrya-1052927751.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и выноса тепла с юга. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T13:18+0300

2024-11-20T13:18+0300

2024-11-20T13:18+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В четверг, 21 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии