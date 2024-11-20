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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и выноса тепла с юга. 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T13:18+0300
2024-11-20T13:18+0300
2024-11-20T13:18+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В четверг, 21 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и выноса тепла с юга.
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В четверг, 21 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.