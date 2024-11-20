https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/sredstva-pvo-za-noch-sbili-44-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-1052926286.html

Средства ПВО за ночь сбили 44 украинских дрона над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 44 украинских дрона над Россией

Sputnik Абхазия

Киев регулярно пытается нанести удары по объектам на российской территории. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T10:07+0300

2024-11-20T10:07+0300

2024-11-20T10:33+0300

новости

россия

украина

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4ec2317f0be2c223d4b768d85c87e43.jpg

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Средства ПВО ночью уничтожили 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны. 20 беспилотников было сбито над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре – над Орловской. По три БПЛА перехватили над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два —над Брянской, Московской и Смоленской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/svo-rossiyskie-voyska-okruzhili-vsu-v-chasovom-yare-1052925307.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, министерство обороны рф