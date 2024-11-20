https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/sredstva-pvo-za-noch-sbili-44-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-1052926286.html
Средства ПВО за ночь сбили 44 украинских дрона над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 44 украинских дрона над Россией
Sputnik Абхазия
Киев регулярно пытается нанести удары по объектам на российской территории. 20.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-20T10:07+0300
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Средства ПВО ночью уничтожили 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны. 20 беспилотников было сбито над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре – над Орловской. По три БПЛА перехватили над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два —над Брянской, Московской и Смоленской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/svo-rossiyskie-voyska-okruzhili-vsu-v-chasovom-yare-1052925307.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
Средства ПВО за ночь сбили 44 украинских дрона над Россией
10:07 20.11.2024 (обновлено: 10:33 20.11.2024)
Киев регулярно пытается нанести удары по объектам на российской территории.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Средства ПВО ночью уничтожили 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БпЛА самолетного типа", – говорится в публикации.
20 беспилотников было сбито над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре – над Орловской.
По три БПЛА перехватили над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два —над Брянской, Московской и Смоленской областями.