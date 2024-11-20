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СВО: российские войска окружили ВСУ в Часовом Яре

СВО: российские войска окружили ВСУ в Часовом Яре

Sputnik Абхазия

Российские войска успешно завершают операцию по освобождению Часова Яра. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T09:00+0300

2024-11-20T09:00+0300

2024-11-20T09:00+0300

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В центре города, который считается одним из основных "бастионов" ВСУ в Донбассе, ведутся ожесточенные бои: ивановские десантники и мотострелки-североморцы методично дробят, окружают, и уничтожают украинский гарнизон по частям, сообщает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Российские десантники методично уничтожают выстрелами ПТУР украинские пулеметные гнезда, позиции снайперов и стационарные ретрансляторы для БПЛА. Одновременно штурмовые группы ВС РФ продвигаются на флангах Часова Яра. Наступают из района Клещеевки (бои за это село шли несколько месяцев), и вклинились в оборону ВСУ с юга на полтора километра.В Минобороны РФ ранее подтвердили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражения украинским формированиям в районах Часова Яра, Северска и Славянска. Группировка ВСУ в Часовом Яре доживает последние дни. Переброска в город националистов 12-й бригады "Азов"* не замедлила российское наступление. Элитные части ГУР и СБУ оставили город еще в начале ноября – сбежали по "дороге смерти", которая находится под огневым контролем российской артиллерии.На Западе видят деградацию украинского фронта. Германская газета Bild с тревогой сообщила: "Российские войска вошли в центр Часова Яра. И не похоже, что вокруг – готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение ВСУ дронов, что всегда указывает на российский контроль территории и отход украинцев".Даже в Киеве не могут отрицать очевидное. Украинское издание Страна.ua бьет тревогу: "Армия России резко продвинулась в Часовом Яре".Потеря командованием ВСУ позиций в этом городе приведет российскую армию к важному логистическому узлу - Константиновке и параличу военных поставок в Покровск, Краматорск, Дружковку, Славянск.Близится полное освобождение российского Донбасса.Поражение на всю глубинуВ центре города, который считается одним из основных "бастионов" ВСУ в Донбассе, ведутся ожесточенные бои: ивановские десантники и мотострелки-североморцы методично дробят, окружают, и уничтожают украинский гарнизон по частям, сообщает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.вовской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.По утверждению киевских властей, для ударов применялись даже редкие гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" с наземных пусковых установок в Крыму.Опубликовано видео поражения Кременчугской ГЭС ракетным ударом ВС России. Прилетело также по ДнепрГЭС, мосту через Кременчугское водохранилище близ Черкасс, Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС. В городе Ровно поражена одна из ключевых подстанций (330/110 кВ), которая является частью важной линии Ровенской АЭС. Во многих регионах "незалежной" исчезло электричество.Пока США и НАТО поставками ракет помогают киевскому режиму "усилить переговорные позиции", подконтрольная бандеровцам территория технологически возвращается в начало 19-го века, и рискует оказаться в каменном.Между тем, безвозвратные потери ВСУ растут, и за десять месяцев 2024 года составили более 462 тыс. военнослужащих.В украинском обществе и ВСУ остается все меньше иллюзий – согласно опросу Gallup, 52% украинцев желает скорейшего окончания войны путем переговоров. Еще 10% не смогли ответить на вопрос, и только 38% считают, что их страна должна продолжать войну до победы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.*"Азов" — террористическая организация, запрещена в России.

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мнение, авторы, колумнисты, россия, донбасс, украина