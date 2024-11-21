https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/chastitsu-moschey-svyatogo-ioanna-zlatousta-peredali-v-dar-abkhazskoy-pravoslavnoy-tserkvi-1052938555.html

Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви

Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви. 21.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви. Церемония прошла в Кафедральном соборе в Сухуме после Божественной литургии. "Иоанн Златоуст принял кончину здесь на абхазской земле и был погребен здесь. Но позже мощи были вывезены. И сегодня частицу мощей привезли к нам, и они будут находиться у нас, и каждый из вас может приложиться к этой величавшей святыне", – сказал священник Давид Гвазава. Частицу мощей в Абхазию доставил наш соотечественник Владимир Какоба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/svyatitel-ioann-zlatoust-1052938245.html

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