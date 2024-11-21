https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/chastitsu-moschey-svyatogo-ioanna-zlatousta-peredali-v-dar-abkhazskoy-pravoslavnoy-tserkvi-1052938555.html
Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви
Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви. 21.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-21T11:00+0300
2024-11-21T11:00+0300
2024-11-21T11:40+0300
в абхазии
церковь
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/15/1052938391_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_523e472f76b027c219a1dbdbc56385dc.jpg
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви. Церемония прошла в Кафедральном соборе в Сухуме после Божественной литургии. "Иоанн Златоуст принял кончину здесь на абхазской земле и был погребен здесь. Но позже мощи были вывезены. И сегодня частицу мощей привезли к нам, и они будут находиться у нас, и каждый из вас может приложиться к этой величавшей святыне", – сказал священник Давид Гвазава. Частицу мощей в Абхазию доставил наш соотечественник Владимир Какоба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/svyatitel-ioann-zlatoust-1052938245.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/15/1052938391_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_678eba8d87b4631ce9ea2757d2398edb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
церковь, абхазия
Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви
11:00 21.11.2024 (обновлено: 11:40 21.11.2024)
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Частицу мощей Святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви.
Церемония прошла в Кафедральном соборе в Сухуме после Божественной литургии.
"Иоанн Златоуст принял кончину здесь на абхазской земле и был погребен здесь. Но позже мощи были вывезены. И сегодня частицу мощей привезли к нам, и они будут находиться у нас, и каждый из вас может приложиться к этой величавшей святыне", – сказал священник Давид Гвазава.
Частицу мощей в Абхазию доставил наш соотечественник Владимир Какоба.