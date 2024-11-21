https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/shlagbaumy-ustanovyat-v-mestakh-nezakonnoy-vyrubki-khvoynykh-derevev-v-abkhazii-1052935612.html

Шлагбаумы установят в местах незаконной вырубки хвойных деревьев в Абхазии

Шлагбаумы установят в местах незаконной вырубки хвойных деревьев в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Шлагбаумы установят в местах, в которых может осуществляться незаконная вырубка хвойных, там же будут работать дежурные группы. Об... 21.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-21T09:00+0300

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Шлагбаумы установят в местах, в которых может осуществляться незаконная вырубка хвойных, там же будут работать дежурные группы. Об этом Sputnik рассказала инженер лесного хозяйства Госуправления лесного хозяйства Лана Сичинава. Она уточнила, что наиболее уязвимые и доступные для нарушителей места – это Хыпстинское, Блабырхувско-Аапстинское и Новоафонское лесничества, гора Мамзышьха, Аибга, Псху-Гумистинский заповедник, Гудаутский, Гагрский, Каманский и Гулрыпшский лесхозы.Она подчеркнула, что главная задача дежурных групп заключается не в выявлении нарушителей, а в недопущении самовольной вырубки деревьев. В этом году один такой случай уже был, сотрудники лесхоза изъяли пять деревьев. По словам Сичинава, нередко эти деревья появляются на рынках и продаются вдоль республиканской трассы под видом импортированных из России. "Мы требуем от продавцов предоставить соответствующие документы. Если их нет, мы составляем акт о нарушении или протокол. Это административное правонарушение, но в крайне редких случаях заводятся уголовные дела. Все зависит от масштабов нанесенного ущерба", - объяснила она. Сумма штрафа формируется из количества незаконно срубленных деревьев, их высоты и ширины веток.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/loboda-o-spasenii-reliktovykh-sosen-v-pitsunde--1052243903.html

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