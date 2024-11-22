И.о. премьер-министра представили членам Правительства Абхазии

"Надеюсь, вы понимаете, какая ответственность легла на нас. Мы должны довести страну до выборов, чтобы народ смог выразить свою волю. Поэтому нам необходимо, каждому на своем месте, приложить все усилия. Мы должны выполнить все обязательства, которые несем перед государством", — обратился к коллективу Бганба.