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https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/io-premer-ministra-predstavili-chlenam-pravitelstva-abkhazii-1052950751.html
И.о. премьер-министра представили членам Правительства Абхазии
И.о. премьер-министра представили членам Правительства Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганба представили членам Правительства. 22.11.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганба представили членам Правительства. Валерий Бганба – государственный деятель с богатой политической биографией. В течение десяти лет, с 2014 года, он занимал ключевые государственные посты: был спикером Парламента, дважды главой Кабмина и дважды – исполняющим обязанности президента Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/biografiya-valeriya-bganba-1052917835.html
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валерий бганба, премьер-министры, абхазия, правительство абхазии
валерий бганба, премьер-министры, абхазия, правительство абхазии

И.о. премьер-министра представили членам Правительства Абхазии

11:30 22.11.2024 (обновлено: 14:24 22.11.2024)
© SputnikИсполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганба представили коллективу
Исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганба представили коллективу - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2024
© Sputnik
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганба представили членам Правительства.
"Надеюсь, вы понимаете, какая ответственность легла на нас. Мы должны довести страну до выборов, чтобы народ смог выразить свою волю. Поэтому нам необходимо, каждому на своем месте, приложить все усилия. Мы должны выполнить все обязательства, которые несем перед государством", — обратился к коллективу Бганба.
Валерий Бганба – государственный деятель с богатой политической биографией. В течение десяти лет, с 2014 года, он занимал ключевые государственные посты: был спикером Парламента, дважды главой Кабмина и дважды – исполняющим обязанности президента Абхазии.
Валерий Бганба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2024
В Абхазии
Биография Валерия Бганба
19 ноября, 13:07
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