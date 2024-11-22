https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/manevry-nato-freezing-winds-24-dlya-chego-baltiyskie-tigry-pokazyvayut-zuby-rossii-1052946045.html

Маневры НАТО Freezing Winds-24: для чего "балтийские тигры" показывают зубы России

Маневры НАТО Freezing Winds-24: для чего "балтийские тигры" показывают зубы России

Sputnik Абхазия

Натовские "Ледяные ветры" в Финляндии и Балтийском море неслучайно совпали с успешным наступлением российских войск на украинском ТВД, поэтому "громкие"... 22.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-22T10:00+0300

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Натовские "Ледяные ветры" в Финляндии и Балтийском море неслучайно совпали с успешным наступлением российских войск на украинском ТВД, поэтому "громкие" (провокационные) обрывы телекоммуникационных кабелей на дне морском между Германией и Финляндией, Литвой и Швецией – тоже неслучайны. Украинский "танец" на антироссийских "граблях" ничему не научил руководство прибалтийских стран, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Организаторы отметили, что районы вблизи Финляндии "создают уникальные условия для отработки коллективной обороны НАТО в Балтийском море".Запланированы операции по высадке на побережье десанта с участием морских пехотинцев США и Великобритании, тренировки с водолазами ВМС США. Береговые подразделения маневрируют в основном между Хельсинки и городом Котка (в 40 км от границы РФ). Некоторые эпизоды учений отрабатываются в районе аэродрома Кеми на крайнем севере Ботнического залива – в 500 км от Североморска и в 650 км от маршрутов международного судоходства в Финском заливе.Подобная "защита" балтийских акваторий и подводных коммуникаций выдает истинное "стратегическое значение" маневров, нездоровый интерес НАТО к базам атомных субмарин Северного флота ВМФ России. Собственно, атлантисты и не скрывают "многоуровневый сценарий" Freezing Winds-24.Балтика "кипит", натовские маневры неслучайно совпали с повреждениями на дне морском телекоммуникационных кабелей между Литвой и Швецией (в воскресенье), Германией и Финляндией (в понедельник). На Западе подняли шум о вероятном воздействии России или Китая. Подыскали подходящий 225-метровый сухогруз Yi Peng 3 под флагом КНР с российским капитаном (шел из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид). Датский патрульный катер класса Diana догнал вероятного "разрушителя" на траверзе порта Грена, чтобы предъявить претензии (к заточке якорей или неправильному дрейфу – не ясно).Вина экипажа Yi Peng 3 неочевидна (недоказуема). В предполагаемой "диверсии" принципиально отсутствует технологический (практический) смысл – информационные потоки дублируются полусотней других кабелей на дне Балтийского моря и наземными линиями. У "пострадавших" сохранилась приличная скорость Интернета, а ремонт займет лишь несколько недель. С другой стороны, искусственная шумиха может оказаться операцией прикрытия стратегических целей маневров Freezing Winds-24 в Финляндии – заполярных и южных (оттянуть внимание и ресурсы ВС РФ с украинского ТВД).Специалисты Минобороны РФ постоянно контролируют отработку натовской "блокады" Балтийского моря, сухопутные операции – в готовности к ответу."Мал клоп, да вонюч"Финляндия радостно предоставила свою территорию для демонстрации силы НАТО на пороге России.Американские морские пехотинцы отрабатывают десантирование на необорудованное побережье (разумеется, российское). Летчики-истребители французских ВВС мечтают ударить крылатыми ракетами по Главному штабу ВМФ России…Кому-то в Хельсинки надоело жить мирно и спокойно, получать выгоды от экономического сотрудничества с Россией. Десятилетиями дружественная Финляндия с населением около 5 млн человек (сопоставимо с Санкт-Петербургом) в апреле 2023 года вступила в НАТО, и на сегодня больше некоторых "старых" членов альянса преуспела в антироссийской риторике и практике. А что приобрела страна в зоне перманентных учений альянса, под постоянным прицелом (с прошлой весны) ракет сопредельной России? Ничего хорошего. Вместо экономики предстоит развивать лишь военный плацдарм и жертвовать всем ради американских интересов в Европе.На фоне "Ледяных ветров" выяснилось, что Лапландия не готова к размещению войск НАТО. Финская телерадиокомпания бьет тревогу: "Дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо отсутствует инфраструктура в важных районах. С точки зрения безопасности поставок плохие дороги представляют собой риск, потому что без подъездных путей люди останутся без продуктов питания, медикаментов, топлива и другого жизненно важных импортных товаров во время возможного кризиса".Прямо скажем, в кризисной ситуации ВС России будет достаточно сложно обеспечить устойчивость 1200-километрового фронта конвенционными вооружением (протяженность российско-финской границы – 1271 км). А после применения по противнику на территории Финляндии тактического ядерного оружия продукты и медикаменты могут не понадобиться.Кто оплатит атлантические инфраструктурные проекты, если задолженность железнодорожной сети Финляндии по ремонту до недавнего времени составляла $1,28 млрд – вопрос риторический. За выбор политиков придется дорого заплатить всему финскому обществу.Умные учатся на чужих ошибках, "балтийские тигры" ничему не учатся.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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