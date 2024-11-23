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Бадра Гунба поздравил Николаса Мадуро с днем рождения
Бадра Гунба поздравил Николаса Мадуро с днем рождения
Sputnik Абхазия
Венесуэла признала независимость Республики Абхазия 10 сентября 2009 года. 23.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поздравил венесуэльского лидера с 62-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Гунба отметил политический опыт Мадуро, его самоотверженность в деле укрепления национальных интересов Венесуэлы на международной арене.Бадра Гунба пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.
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абхазия, венесуэла, новости, николас мадуро
абхазия, венесуэла, новости, николас мадуро
Бадра Гунба поздравил Николаса Мадуро с днем рождения
Венесуэла признала независимость Республики Абхазия 10 сентября 2009 года.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поздравил венесуэльского лидера с 62-летием. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Гунба отметил политический опыт Мадуро, его самоотверженность в деле укрепления национальных интересов Венесуэлы на международной арене.
"Мы придаем большое значение союзническим и братским отношениям, сложившимся между нашими государствами. Трудно переоценить ваш личный весомый вклад в укрепление абхазо-венесуэльского стратегического партнерства. Рассчитываем на дальнейшее наращивание и динамичное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо наших дружественных народов", - говорится в тексте.
Бадра Гунба пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.