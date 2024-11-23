Бадра Гунба поздравил Николаса Мадуро с днем рождения

"Мы придаем большое значение союзническим и братским отношениям, сложившимся между нашими государствами. Трудно переоценить ваш личный весомый вклад в укрепление абхазо-венесуэльского стратегического партнерства. Рассчитываем на дальнейшее наращивание и динамичное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо наших дружественных народов", - говорится в тексте.