https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-mig-29-1052955727.html

Российские войска уничтожили украинский МиГ-29

Российские войска уничтожили украинский МиГ-29

Sputnik Абхазия

За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли более полутора тысяч человек, следует из сводки Минобороны России. 23.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-23T13:43+0300

2024-11-23T13:43+0300

2024-11-23T13:43+0300

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Российские войска уничтожили на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщает Министерство обороны.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS и 59 украинских беспилотников. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 БПЛА, 586 зенитных ракетных комплексов, 19491 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18405 орудий полевой артиллерии и минометов, 28661 единица специальной военной автомобильной техники.Ведомство также сообщило о результате деятельности российских военных в приграничных районах Курской области. На этом направлении за сутки Киев потерял до 360 военных, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dalnee-v-dnr-1052941647.html

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