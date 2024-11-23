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Российские войска уничтожили украинский МиГ-29
Российские войска уничтожили украинский МиГ-29
Sputnik Абхазия
За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли более полутора тысяч человек, следует из сводки Минобороны России. 23.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-23T13:43+0300
2024-11-23T13:43+0300
2024-11-23T13:43+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Российские войска уничтожили на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщает Министерство обороны.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS и 59 украинских беспилотников. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 БПЛА, 586 зенитных ракетных комплексов, 19491 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18405 орудий полевой артиллерии и минометов, 28661 единица специальной военной автомобильной техники.Ведомство также сообщило о результате деятельности российских военных в приграничных районах Курской области. На этом направлении за сутки Киев потерял до 360 военных, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dalnee-v-dnr-1052941647.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили украинский МиГ-29
За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли более полутора тысяч человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Российские войска уничтожили на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщает Министерство обороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS и 59 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 БПЛА, 586 зенитных ракетных комплексов, 19491 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18405 орудий полевой артиллерии и минометов, 28661 единица специальной военной автомобильной техники.
Ведомство также сообщило о результате деятельности российских военных в приграничных районах Курской области. На этом направлении за сутки Киев потерял до 360 военных, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.