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Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске
Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске
Sputnik Абхазия
В чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам принимали участие около 160 спортсменов из 35 стран. 24.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Спортсмен из Абхазии Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске, рассказал Sputnik президент Федерации ММА республики Теймураз Гергедава. На чемпионате в Ханты-Мансийске Даут Гублиа провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России. В первых двух он одержал победу, в третьем уступил. По словам Теймураза Гергедава, вчера стало известно о том, что Абхазию включили в мировой альянс Союза ММА. Он также уточнил, что участие Абхазии под собственными государственными атрибутами стало возможным благодаря достигнутым договоренностям с Союза ММА России. Представители Союза приезжали в республику около месяца назад и пригласили абхазских спортсменов принять участие в чемпионате.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/dopolnitelnoe-vremya-gergedava-i-kakachiya-o-smeshannykh-edinoborstvakh-v-abkhazii-1049949268.html
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Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске
В чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам принимали участие около 160 спортсменов из 35 стран.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Спортсмен из Абхазии Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске, рассказал Sputnik президент Федерации ММА республики Теймураз Гергедава.
"Сегодня он живет и занимается в сочинском в клубе "Левша" у тренера Ашота Пащяна, но на самих соревнованиях он представлял Абхазию в качестве суверенного государства", - подчеркнул он.
На чемпионате в Ханты-Мансийске Даут Гублиа провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России. В первых двух он одержал победу, в третьем уступил.
По словам Теймураза Гергедава, вчера стало известно о том, что Абхазию включили в мировой альянс Союза ММА.
Он также уточнил, что участие Абхазии под собственными государственными атрибутами стало возможным благодаря достигнутым договоренностям с Союза ММА России. Представители Союза приезжали в республику около месяца назад и пригласили абхазских спортсменов принять участие в чемпионате.