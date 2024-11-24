https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/daut-gublia-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-mma-v-khanty-mansiyske-1052959597.html

Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске

Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске

Sputnik Абхазия

В чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам принимали участие около 160 спортсменов из 35 стран. 24.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-24T13:17+0300

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Спортсмен из Абхазии Даут Гублиа стал бронзовым призером Чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске, рассказал Sputnik президент Федерации ММА республики Теймураз Гергедава. На чемпионате в Ханты-Мансийске Даут Гублиа провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России. В первых двух он одержал победу, в третьем уступил. По словам Теймураза Гергедава, вчера стало известно о том, что Абхазию включили в мировой альянс Союза ММА. Он также уточнил, что участие Абхазии под собственными государственными атрибутами стало возможным благодаря достигнутым договоренностям с Союза ММА России. Представители Союза приезжали в республику около месяца назад и пригласили абхазских спортсменов принять участие в чемпионате.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/dopolnitelnoe-vremya-gergedava-i-kakachiya-o-smeshannykh-edinoborstvakh-v-abkhazii-1049949268.html

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