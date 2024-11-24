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Киев потерял более 250 военных за сутки на Курском направлении
Киев потерял более 250 военных за сутки на Курском направлении
Sputnik Абхазия
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 тысяч военных и 216 танков. 24.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-24T13:44+0300
2024-11-24T13:44+0300
2024-11-24T13:44+0300
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Курском направлении более 260 военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщило о результатах действий российских подразделений в зоне специальной военной операции. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36603 беспилотных летательных аппарата, 586 ЗРК, 19496 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины РСЗО, 18472 орудия полевой артиллерии и миномета, 28701 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-mig-29-1052955727.html
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Киев потерял более 250 военных за сутки на Курском направлении
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 тысяч военных и 216 танков.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Курском направлении более 260 военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.
Также уничтожены украинский танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и миномет. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Ведомство сообщило о результатах действий российских подразделений в зоне специальной военной операции.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36603 беспилотных летательных аппарата, 586 ЗРК, 19496 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины РСЗО, 18472 орудия полевой артиллерии и миномета, 28701 единица специальной военной автомобильной техники.