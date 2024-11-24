https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/meropriyatiya-k-30-letiyu-konstitutsii-abkhazii-proydut-v-sukhume-1052963472.html

Мероприятия к 30-летию Конституции Абхазии пройдут в Сухуме

Мероприятия к 30-летию Конституции Абхазии пройдут в Сухуме

Sputnik Абхазия

Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 24.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-24T20:37+0300

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Мероприятия к 30-летию Конституции Абхазии пройдут в Сухуме 25 и 26 ноября, сообщили Sputnik в пресс-службе Конституционного суда. Участниками и почетными гостями юбилейного события станут представители Абхазии, России и Южной Осетии. Они выступят с докладами на различные темы. Кроме того, Конституционный суд Абхазии подпишет меморандум о сотрудничестве с Госуниверситетом Южной Осетии имени Александра Тибилова. Также в рамках мероприятия пройдут показ документального фильма о создании основного закона страны и презентация юбилейного Вестника Конституционного суда, состоящего из двух частей. "Первая часть Вестника будет рассказывать о судьях Конституционного суда, об аппарате, о работе, проделанной за все время его существования. Хотим также отметить, что Конституционный суд Абхазии выпустил к этой юбилейной дате две медали", - рассказали в суде. Вторая часть Вестника включит в себя информацию о прошедших научно-практических конференциях, в том числе представленные там статьи и доклады. Главный организатор Юридической недели - Конституционный суд Абхазии. Также организаторами выступили Абхазский Госуниверситет и Академия наук республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/nuzhny-reformy-zachem-abkhazii-menyat-konstitutsiyu-1052957301.html

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