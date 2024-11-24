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Новые методики, уникальные операции и оснащение: Бутба о здравоохранении Абхазии
Новые методики, уникальные операции и оснащение: Бутба о здравоохранении Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как развивается абхазская медицина и какие сложности она испытывает, рассказал на радио Sputnik министр здравоохранения республики Эдуард Бутба. 24.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-24T18:08+0300
2024-11-24T18:08+0300
2024-11-24T18:08+0300
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Абхазские медики осваивают новые методики лечения и впервые стали проводить уникальные для страны операции, заявил глава Минздрава республики Эдуард Бутба. Он пояснил, что в ближайшее время в Абхазию доставят аппарат для внешней фиксации таза для пациентов с серьезными травмами этой части тела. Также в скором времени абхазские врачи начнут самостоятельно устанавливать кардиостимуляторы. Сейчас такие операции не проводятся - после стабилизации пациента, его направляют в российские клиники для оперативного вмешательства. Бутба подчеркнул, что остро стоящие вопросы в сфере здравоохранения решаются благодаря российским коллегам. Сейчас ведется обсуждение доставки в Абхазию ангиографа – оборудования для рентгенологического исследования сосудов. Его стоимость составляет 90 миллионов рублей.
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абхазия, здравоохранение, новости, видео, мультимедиа, видео
Новые методики, уникальные операции и оснащение: Бутба о здравоохранении Абхазии
О том, как развивается абхазская медицина и какие сложности она испытывает, рассказал на радио Sputnik министр здравоохранения республики Эдуард Бутба.
Абхазские медики осваивают новые методики лечения и впервые стали проводить уникальные для страны операции, заявил глава Минздрава республики Эдуард Бутба.
Он пояснил, что в ближайшее время в Абхазию доставят аппарат для внешней фиксации таза для пациентов с серьезными травмами этой части тела. Также в скором времени абхазские врачи начнут самостоятельно устанавливать кардиостимуляторы. Сейчас такие операции не проводятся - после стабилизации пациента, его направляют в российские клиники для оперативного вмешательства.
Бутба подчеркнул, что остро стоящие вопросы в сфере здравоохранения решаются благодаря российским коллегам. Сейчас ведется обсуждение доставки в Абхазию ангиографа – оборудования для рентгенологического исследования сосудов. Его стоимость составляет 90 миллионов рублей.