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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием, барического поля повышенного давления при прохождении холодного атмосферного фронта. 24.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-24T16:52+0300
2024-11-24T16:52+0300
2024-11-24T16:52+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В понедельник, 25 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием, барического поля повышенного давления при прохождении холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В понедельник, 25 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.