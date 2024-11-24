https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-25-noyabrya-1052959158.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием, барического поля повышенного давления при прохождении холодного атмосферного фронта. 24.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-24T16:52+0300

2024-11-24T16:52+0300

2024-11-24T16:52+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В понедельник, 25 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии