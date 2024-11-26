https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/khranitel-pamyati-30-let-gudautskomu-muzeyu-otechestvennoy-voyny-1052974471.html

Хранитель памяти: 30 лет Гудаутскому музею Отечественной войны

Хранитель памяти: 30 лет Гудаутскому музею Отечественной войны

Sputnik Абхазия

26 ноября 1994 года был открыт Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии. 26.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-26T15:13+0300

2024-11-26T15:13+0300

2024-11-26T15:13+0300

в абхазии

гудаута

история

овна

владислав ардзинба

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30 лет назад, 26 ноября 1994 года открылся Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии. Изначально это был музей-заповедник “Абазгия”.О том, в каких условиях создавался первый послевоенный музей Абхазии, какую роль в этом сыграл первый президент Владислав Ардзинба и какие подарки он лично дарил музею, читайте в материале Sputnik.Cария Кварацхелия, SputnikВопрос открытия музея в Гудауте был поднят еще в советское время. Тогда начальник отдела культуры при Администрации района Владимир Инал-ипа обратился к Гугуце Джикирба с просьбой вернуться в родую Гудауту и начать собирать этнографические материалы для будущего музея.Местом будущего музея определили историческое здание на улице Махаджиров. Здесь некогда была греческая школа, затем городская библиотека.Но этим планам не суждено было сбыться. В августе 1992 года начинается война. Гудаута становится временной столицей Абхазии. О музее приходится напрочь забыть.Блокадный музейПосле войны Гугуца Джикирба вновь возвращается к вопросу открытия музея. Но в Министерстве культуры она получает отказ. Причина - нет средств в бюджете. Тогда она решает обратиться лично к лидеру нации Владиславу Ардзинба.“Тогда были стационарные телефоны. Хоть мы и не были знакомы, но я позвонила Владиславу Григорьевичу. Когда я сказала, что хотим открыть музей в Гудауте, он очень обрадовался. Он назначил встречу. В городе я встретила Гунба Батала, рассказала ему о планах, и попросила поехать со мной к Ардзинба. Так мы поехали к Владиславу Григорьевичу. Через несколько секунд после нашего приезда он лично открыл дверь и вышел к нам”, - вспоминает Джикирба.Несмотря на то, что у кабинета первого президента было много посетителей, Владислав Ардзинба сразу же пригласил к себе “больших гостей из Гудауты”.Идея открытия музея очень понравилась первому президенту.Несмотря на экономическую блокаду и все трудности послевоенной жизни, началась подготовка к открытию музея. Больших денег в бюджете не было, приходилось на всем экономить. Приводить в порядок и обустраивать здание на улице Махаджиров пришлось параллельно со сбором материалов для будущих экспозиции.“В историческом доме, который был выделен под музей, было пять комнат, мы начали их подготавливать. Владислав Григорьевич приезжал в район, лично интересовался ходом работы, находил спонсоров и сам вкладывался в него”, - отмечает Джикирба.26 ноября 1994 года в Гудаутском музее открылась первая экспозиция, посвященная павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Это событие посетил лично Владислав Ардзинба.Он долго стоял перед фотографиями каждого погибшего солдата и не мог сдержать слез. В своем выступлении Ардзинба сказал, что музей должен отражать не только историю жителей Гудаутского района, но и всей Абхазии, потому как здесь находилась временная столица Абхазии.“Этот музей - скромная, но очень искренняя память выдающихся сынов Абхазии, защищавших свою Родину от агрессора. Экспонаты музея “Абазгия” вызывают не только чувства щемящей боли, но и великой гордости и благодарности”, - оставил запись в книге отзывов Владислав Григорьевич.В тот же день матери погибших воинов вместе с Владиславом Ардзинба зажгли абхазскую традиционную поминальную свечу ашьамака. Спустя два десятилетия, после строительства нового здания, в центре зала погибшим в Отечественной войне была создана инсталляция в виде поминальной свечи.В память о генералеСам музей изначально назывался "Абазгия". Затем его сотрудникам захотелось назвать культурный объект в честь Владислава Ардзинба еще при жизни первого президента.“Но он был категорически против. Он сказал нам: “Сергей Платонович (генерал Сергей Дбар - прим.) ушел из жизни не так давно. Назовите музей в память о Сергее Платоновиче”, - вспоминает Гугуца Джикирба.Сотрудники музея так и поступили. А в честь первого президента они открыли зал. В нем представлены и личные вещи Владислава Ардзинба, и его рабочий стол, и военные карты, подаренные им.“Все эти экспонаты были переданы музею лично им. Здесь есть оригиналы заявлений, подписанные лично им. Представлены карты, на которые, как говорил Владислав Ардзинба, абхазы опирались во время войны, были представлены в единственном экземпляре, но он захотел отдать их нашему музею. Все карты подписаны лично им”, - пояснила Джикирба.Каждый год в день открытия музея Владислав Ардзинба делал подарки культурному объекту. Так он подарил картину, одноствольное ружье, мечи, абхазские женские серебряные пояса, абхазское мужское седло и многое другое.Постепенно архивы музея расширялись, и места не хватало. В 2012 году дирекция обратилась с просьбой к тогдашнему президенту Александру Анкваб о расширении здания и его реконструкции. Просьба была выполнена, строители приступили к работе. Спустя шесть лет новое здание было построено.В 2018 году двери музея вновь открылись для посетителей. Сегодня в главном Гудаутском очаге культуры семь залов.Как когда-то просил первый президент, здесь создали залы, посвященные Восточному и Западному фронтам, махаджирам, жертвам репрессии, абхазам, участвовашим в Великой Отечественной войне и другие.Сейчас в Гудаутском музее готовятся к открытию последнего, восьмого зала. Он посвящен культуре и быту абхазов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/fotovystavka-pamyati-propavshikh-bez-vesti-v-gody-ovna-otkrylas-v-gudaute-1052132988.html

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гудаута, история, овна, владислав ардзинба