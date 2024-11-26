https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/vozrozhdenie-traditsiy-studiya-yuvelirnykh-izdeliy-v-sukhume-1052983137.html

Возрождение традиций: студия ювелирных изделий в Сухуме

Возрождение традиций: студия ювелирных изделий в Сухуме

Sputnik Абхазия

Sputnik 26.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-26T19:03+0300

2024-11-26T19:03+0300

2024-11-26T19:03+0300

в абхазии

абхазия

культура

традиции

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1a/1052984872_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_21dd8b10844ca2144fd240d73467c7d7.jpg

SputnikВ сердце Сухума открылась уникальная студия, где искусство создания ювелирных изделий встречается с древними традициями абхазо-адыгского народного мастерства. Художницы, работающие в этой студии, используют старинную технику, придавая серебряным украшениям не только эстетическую, но и культурную ценность.Традиционное абхазо-адыгское плетениеРечь идет об изготовлении изделий серебряной или золотой канителью, в основе которой оплетенная металлом шелковая нить. Свое уникальное искусство создания таких изделий с использованием мотивов традиционного орнамента издревле существовало у абхазо-адыгских народов.За последнее столетие в результате серьезных изменений в традиционном укладе жизни, это искусство было утеряно в самой Абхазии, но, тем не менее, сохранилось в среде абхазской диаспоры в Турции.В 2018 году по инициативе Бехидже Багба, Эсен Куджба и Асии Яган были организованы курсы, на которых в течение нескольких месяцев приехавшие из Турции Эсен Куджба и Асия Яган обучали старинному мастерству изготовления плетенных ювелирных изделий местных девушек. Именно это событие дало импульс возрождению и дальнейшему развитию старинной техники плетения в Абхазии и во многом определило создание единственной в стране мастерской по созданию традиционных ювелирных украшений.Уникальность студииСтудию "Акакаҷ" (с абхазского - "бусина") в Сухуме основали искусствовед Елена Лабахуа, художница Мактина Гогия и дизайнер Стелла Садзба. Они собственноручно создают уникальные украшения из серебряных нитей, не только стремясь сохранить традиции абхазо-адыгского плетения, но и обогатить их, внедряя современные подходы и свои оригинальные идеи.В работе используется только высококачественное серебро, а также натуральные камни и другие материалы, которые добавляют изделиям индивидуальности. Каждое украшение — это не просто аксессуар, а настоящий культурный символ, заключенный в тонких линиях и лаконичных узорах. Возрождение старинных традиций — это не только способ сохранить культурное наследие, но и возможность для мастеров реализовать себя, поделиться своим искусством с миром, а для абхазской культуры - отстоять свою самоидентичность в глобальном мире и калейдоскопе народов.Первая выставкаУникальные изделия впервые можно будет увидеть на выставке в галерее AUADA в Сухуме, которая откроется 27 ноября. На ней будет представлена ювелирная коллекция студии "Акакаҷ", созданная с использованием древней абхазо-адыгской техники плетения. В экспозицию войдут разнообразные изделия: браслеты, подвески, кулоны.Выставка будет открыта до 4 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/galereya-auada-otkrylas-v-sukhume--1052609222.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, традиции, история