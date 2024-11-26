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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/vozrozhdenie-traditsiy-studiya-yuvelirnykh-izdeliy-v-sukhume-1052983137.html
Возрождение традиций: студия ювелирных изделий в Сухуме
Возрождение традиций: студия ювелирных изделий в Сухуме
Sputnik Абхазия
Sputnik 26.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-26T19:03+0300
2024-11-26T19:03+0300
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SputnikВ сердце Сухума открылась уникальная студия, где искусство создания ювелирных изделий встречается с древними традициями абхазо-адыгского народного мастерства. Художницы, работающие в этой студии, используют старинную технику, придавая серебряным украшениям не только эстетическую, но и культурную ценность.Традиционное абхазо-адыгское плетениеРечь идет об изготовлении изделий серебряной или золотой канителью, в основе которой оплетенная металлом шелковая нить. Свое уникальное искусство создания таких изделий с использованием мотивов традиционного орнамента издревле существовало у абхазо-адыгских народов.За последнее столетие в результате серьезных изменений в традиционном укладе жизни, это искусство было утеряно в самой Абхазии, но, тем не менее, сохранилось в среде абхазской диаспоры в Турции.В 2018 году по инициативе Бехидже Багба, Эсен Куджба и Асии Яган были организованы курсы, на которых в течение нескольких месяцев приехавшие из Турции Эсен Куджба и Асия Яган обучали старинному мастерству изготовления плетенных ювелирных изделий местных девушек. Именно это событие дало импульс возрождению и дальнейшему развитию старинной техники плетения в Абхазии и во многом определило создание единственной в стране мастерской по созданию традиционных ювелирных украшений.Уникальность студииСтудию "Акакаҷ" (с абхазского - "бусина") в Сухуме основали искусствовед Елена Лабахуа, художница Мактина Гогия и дизайнер Стелла Садзба. Они собственноручно создают уникальные украшения из серебряных нитей, не только стремясь сохранить традиции абхазо-адыгского плетения, но и обогатить их, внедряя современные подходы и свои оригинальные идеи.В работе используется только высококачественное серебро, а также натуральные камни и другие материалы, которые добавляют изделиям индивидуальности. Каждое украшение — это не просто аксессуар, а настоящий культурный символ, заключенный в тонких линиях и лаконичных узорах. Возрождение старинных традиций — это не только способ сохранить культурное наследие, но и возможность для мастеров реализовать себя, поделиться своим искусством с миром, а для абхазской культуры - отстоять свою самоидентичность в глобальном мире и калейдоскопе народов.Первая выставкаУникальные изделия впервые можно будет увидеть на выставке в галерее AUADA в Сухуме, которая откроется 27 ноября. На ней будет представлена ювелирная коллекция студии "Акакаҷ", созданная с использованием древней абхазо-адыгской техники плетения. В экспозицию войдут разнообразные изделия: браслеты, подвески, кулоны.Выставка будет открыта до 4 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/galereya-auada-otkrylas-v-sukhume--1052609222.html
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абхазия, культура, традиции, история
абхазия, культура, традиции, история

Возрождение традиций: студия ювелирных изделий в Сухуме

19:03 26.11.2024
© Foto / Предоставлено студией АкакаҷЮвелирные изделия студии Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2024
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
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В сердце Сухума открылась уникальная студия, где искусство создания ювелирных изделий встречается с древними традициями абхазо-адыгского народного мастерства. Художницы, работающие в этой студии, используют старинную технику, придавая серебряным украшениям не только эстетическую, но и культурную ценность.

Традиционное абхазо-адыгское плетение

Речь идет об изготовлении изделий серебряной или золотой канителью, в основе которой оплетенная металлом шелковая нить. Свое уникальное искусство создания таких изделий с использованием мотивов традиционного орнамента издревле существовало у абхазо-адыгских народов.
Традиции плетения многие века были прочны в Абхазии, умение плести серебряными и золотыми нитями передавалось от матери к дочери, от поколения к поколению. Конечно, во времена, когда вся утварь, одежда и любые украшения производились в домашних условиях, позволить себе такой вид деятельности могли только зажиточные семьи.
За последнее столетие в результате серьезных изменений в традиционном укладе жизни, это искусство было утеряно в самой Абхазии, но, тем не менее, сохранилось в среде абхазской диаспоры в Турции.
В 2018 году по инициативе Бехидже Багба, Эсен Куджба и Асии Яган были организованы курсы, на которых в течение нескольких месяцев приехавшие из Турции Эсен Куджба и Асия Яган обучали старинному мастерству изготовления плетенных ювелирных изделий местных девушек.
Именно это событие дало импульс возрождению и дальнейшему развитию старинной техники плетения в Абхазии и во многом определило создание единственной в стране мастерской по созданию традиционных ювелирных украшений.

Уникальность студии

Студию "Акакаҷ" (с абхазского - "бусина") в Сухуме основали искусствовед Елена Лабахуа, художница Мактина Гогия и дизайнер Стелла Садзба. Они собственноручно создают уникальные украшения из серебряных нитей, не только стремясь сохранить традиции абхазо-адыгского плетения, но и обогатить их, внедряя современные подходы и свои оригинальные идеи.
В работе используется только высококачественное серебро, а также натуральные камни и другие материалы, которые добавляют изделиям индивидуальности. Каждое украшение — это не просто аксессуар, а настоящий культурный символ, заключенный в тонких линиях и лаконичных узорах.
Все изделия по старинной абхазской традиции подношения подарков заворачивают в платки. Их тоже создают в студии "Акакаҷ", вдохновением в этом случае послужили работы художника Батала Джапуа по мотивам абхазского традиционного орнамента.
Возрождение старинных традиций — это не только способ сохранить культурное наследие, но и возможность для мастеров реализовать себя, поделиться своим искусством с миром, а для абхазской культуры - отстоять свою самоидентичность в глобальном мире и калейдоскопе народов.
© Foto / Предоставлено студией АкакаҷЮвелирные изделия студии Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ - Sputnik Абхазия
1/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
© Foto / Предоставлено студией АкакаҷЮвелирные изделия студии Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ - Sputnik Абхазия
2/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
© Foto / Предоставлено студией АкакаҷЮвелирные изделия студии Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ - Sputnik Абхазия
3/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
© Foto / Предоставлено студией АкакаҷЮвелирные изделия студии Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ - Sputnik Абхазия
4/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
© Foto / Предоставлено студией АкакаҷЮвелирные изделия студии Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ - Sputnik Абхазия
5/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
© Foto / Предоставлено студией АкакаҷЮвелирные изделия студии Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ - Sputnik Абхазия
6/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
1/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
2/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
3/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
4/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
5/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ
6/6
© Foto / Предоставлено студией Акакаҷ
Ювелирные изделия студии Акакаҷ

Первая выставка

Уникальные изделия впервые можно будет увидеть на выставке в галерее AUADA в Сухуме, которая откроется 27 ноября.
На ней будет представлена ювелирная коллекция студии "Акакаҷ", созданная с использованием древней абхазо-адыгской техники плетения. В экспозицию войдут разнообразные изделия: браслеты, подвески, кулоны.
Выставка будет открыта до 4 декабря.
Галерея AUADA в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2024
В Абхазии
Галерея AUADA открылась в Сухуме
18 октября, 14:00
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