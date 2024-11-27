https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/badra-gunba-provel-soveschanie-po-voprosu-elektrosnabzheniya-respubliki-1053003574.html

Бадра Гунба провел совещание по вопросу электроснабжения Абхазии

Бадра Гунба провел совещание по вопросу электроснабжения Абхазии

Sputnik Абхазия

Переток электричества из России в Абхазию начался 1 ноября. 27.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-27T23:02+0300

2024-11-27T23:02+0300

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энергетическая отрасль абхазии

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание по вопросу электроснабжения республики, сообщает пресс-служба главы государства. В нем приняли участие и.о. премьер-министра Валерий Бганба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совбеза, и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, и.о. министра финансов Владимир Делба, гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.В том числе, органы власти применят санкции против должников-юрлиц, мобилизуют средства республиканских унитарных предприятий, внебюджетных фондов и других организаций. Кроме того, и.о. премьер-министра Валерию Бганба проведет консультации с российской стороной в связи с задержкой поступления части финпомощи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/potreblenie-oplata-i-investitsii-nanba-o-sostoyanii-energetiki-v-abkhazii-1052780930.html

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