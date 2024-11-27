https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/bolee-20-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1052989138.html
Более 20 украинских дронов сбиты над российскими регионами за ночь
Более 20 украинских дронов сбиты над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
С начала проведения специальной военной операции на Украине Киев пытается атаковать объекты на российской территории, в том числе с помощью БПЛА. 27.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-27T09:00+0300
2024-11-27T09:00+0300
2024-11-27T09:00+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 26 на 27 ноября перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над территорией России, сообщает Министерство обороны.22 беспилотника были сбиты над Ростовской областью, семь - над Белгородской, два - над Воронежской, по одному - над Курской, Брянской и Смоленской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1052983883.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 20 украинских дронов сбиты над российскими регионами за ночь
С начала проведения специальной военной операции на Украине Киев пытается атаковать объекты на российской территории, в том числе с помощью БПЛА.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 26 на 27 ноября перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над территорией России, сообщает Министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в публикации.
22 беспилотника были сбиты над Ростовской областью, семь - над Белгородской, два - над Воронежской, по одному - над Курской, Брянской и Смоленской областями.