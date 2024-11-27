https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/mid-situatsiya-v-abkhazii-polnostyu-stabilna-1053001547.html

МИД: ситуация в Абхазии полностью стабильна

МИД: ситуация в Абхазии полностью стабильна

Sputnik Абхазия

Протесты, вспыхнувшие в Сухуме 15 ноября, привели к отставке президента Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анкваб. 27.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-27T17:16+0300

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Ситуация в Абхазии полностью стабильна и спокойна, говорится в заявлении МИД республики.Ведомство подчеркивает, что любые заявления о беспорядках не соответствуют действительности, и никаких оснований для беспокойства гостей страны нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html

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