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https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/okolo-37-tysyach-tonn-tsitrusov-vyvezut-iz-abkhazii-do-kontsa-sezona-1053003839.html
Около 37 тысяч тонн цитрусов вывезут из Абхазии до конца сезона
Около 37 тысяч тонн цитрусов вывезут из Абхазии до конца сезона
Sputnik Абхазия
За прошлый цитрусовый сезон из Абхазии в Россию вывезли более 25 тысяч тонн мандаринов при запланированных 30 тысячах тонн. 27.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Около 37 тысяч тон цитрусов планируется вывезти из Абхазии до конца сезона, сообщил и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа на совещании у исполняющего обязанности президента Бадры Гунба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Джопуа добавил, что в этом году улучшилась ситуация с вывозом фейхоа, хурмы и апельсинов. Проблем на границе не возникает. Гунба поручил Минсельхозу активнее информировать жителей о работе пунктов приема фруктов, а ГТК, Погранотряду СГБ и МВД – координировать свою деятельность, чтобы оказывать населению содействие в реализации урожая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/okolo-devyati-tysyach-tonn-mandarinov-vyvezli-iz-abkhazii-v-rossiyu-s-oktyabrya-1053001202.html
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абхазия, цитрусовые, новости
абхазия, цитрусовые, новости

Около 37 тысяч тонн цитрусов вывезут из Абхазии до конца сезона

23:44 27.11.2024
© Foto / ФТС Абхазии До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября
До 120 тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала октября - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2024
© Foto / ФТС Абхазии
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За прошлый цитрусовый сезон из Абхазии в Россию вывезли более 25 тысяч тонн мандаринов при запланированных 30 тысячах тонн.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Около 37 тысяч тон цитрусов планируется вывезти из Абхазии до конца сезона, сообщил и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа на совещании у исполняющего обязанности президента Бадры Гунба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, урожай в этом году хороший. Это связано с ростом числа хозяйств, занимающихся цитрусами и обеспечением хозяйств лечебными препаратами по госпрограмме.
Джопуа добавил, что в этом году улучшилась ситуация с вывозом фейхоа, хурмы и апельсинов. Проблем на границе не возникает.
Гунба поручил Минсельхозу активнее информировать жителей о работе пунктов приема фруктов, а ГТК, Погранотряду СГБ и МВД – координировать свою деятельность, чтобы оказывать населению содействие в реализации урожая.
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2024
В Абхазии
Около девяти тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с октября
16:23
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