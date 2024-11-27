https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/okolo-37-tysyach-tonn-tsitrusov-vyvezut-iz-abkhazii-do-kontsa-sezona-1053003839.html

Около 37 тысяч тонн цитрусов вывезут из Абхазии до конца сезона

Около 37 тысяч тонн цитрусов вывезут из Абхазии до конца сезона

Sputnik Абхазия

За прошлый цитрусовый сезон из Абхазии в Россию вывезли более 25 тысяч тонн мандаринов при запланированных 30 тысячах тонн. 27.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-27T23:44+0300

2024-11-27T23:44+0300

2024-11-27T23:44+0300

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Около 37 тысяч тон цитрусов планируется вывезти из Абхазии до конца сезона, сообщил и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа на совещании у исполняющего обязанности президента Бадры Гунба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Джопуа добавил, что в этом году улучшилась ситуация с вывозом фейхоа, хурмы и апельсинов. Проблем на границе не возникает. Гунба поручил Минсельхозу активнее информировать жителей о работе пунктов приема фруктов, а ГТК, Погранотряду СГБ и МВД – координировать свою деятельность, чтобы оказывать населению содействие в реализации урожая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/okolo-devyati-tysyach-tonn-mandarinov-vyvezli-iz-abkhazii-v-rossiyu-s-oktyabrya-1053001202.html

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