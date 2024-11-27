https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/okolo-devyati-tysyach-tonn-mandarinov-vyvezli-iz-abkhazii-v-rossiyu-s-oktyabrya-1053001202.html

Около девяти тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с октября

Около девяти тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с октября

Sputnik Абхазия

В сутки через границу на грузовом транспорте перевозят до 500 тонн мандаринов. 27.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-27T16:23+0300

2024-11-27T16:23+0300

2024-11-27T16:23+0300

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. С начала октября из Абхазии в Россию импортировано около 9 тысяч тонн мандаринов, сообщили Sputnik в Федеральной таможенной службы России.Из республики вывозят и другие виды сельхозпродукции - около 700 тон фейхоа, 200 тонн хурмы, 105 тонн лимонов, 225 тонн фундука, начались поставки апельсинов.В ведомстве подчеркнули, что такого рода таможенные операции осуществляются приоритетно и в сжатые сроки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/abkhaziya-eksportirovala-sem-tysyach-tonn-selkhozproduktsii-v-rossiyu-1052940478.html

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