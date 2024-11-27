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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/otdykhavshie-v-abkhazii-deti-vernulis-v-kurskuyu-oblast-1052995308.html
Отдыхавшие в Абхазии дети вернулись в Курскую область
Отдыхавшие в Абхазии дети вернулись в Курскую область
Sputnik Абхазия
33 жителя Курской области, согласно договоренностям главы МЧС Льва Квициния и губернатора области, две недели находились на реабилитации в Абхазии 27.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Группа детей и их родителей, находившаяся в Абхазии, отбыла в Курскую область, сообщает пресс-служба МЧС республики.15 детей из Курской области, пострадавшей от действий ВСУ, вместе с родителями находились в Абхазии две недели. Они посетили основные достопримечательности страны, познакомились с культурой абхазского народа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/takie-obstoyatelstva-o-reabilitatsii-zhiteley-kurskoy-oblasti--v-abkhazii--1052968664.html
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Отдыхавшие в Абхазии дети вернулись в Курскую область

12:45 27.11.2024
© Foto / МЧС АбхазииДети из Курской области, отдыхавшие в Абхазии, отбыли домой
Дети из Курской области, отдыхавшие в Абхазии, отбыли домой - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2024
© Foto / МЧС Абхазии
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33 жителя Курской области, согласно договоренностям главы МЧС Льва Квициния и губернатора области, две недели находились на реабилитации в Абхазии
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Группа детей и их родителей, находившаяся в Абхазии, отбыла в Курскую область, сообщает пресс-служба МЧС республики.
В добрый путь их проводил глава ведомства Лев Квициния. Он пожелал гостям мирного неба над головой, подчеркнув, что победа не за горами.
15 детей из Курской области, пострадавшей от действий ВСУ, вместе с родителями находились в Абхазии две недели. Они посетили основные достопримечательности страны, познакомились с культурой абхазского народа.
Такие обстоятельства: о реабилитации жителей Курской области в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2024
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Такие обстоятельства: о реабилитации жителей Курской области в Абхазии
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