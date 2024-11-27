https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/otdykhavshie-v-abkhazii-deti-vernulis-v-kurskuyu-oblast-1052995308.html

Отдыхавшие в Абхазии дети вернулись в Курскую область

Отдыхавшие в Абхазии дети вернулись в Курскую область

Sputnik Абхазия

33 жителя Курской области, согласно договоренностям главы МЧС Льва Квициния и губернатора области, две недели находились на реабилитации в Абхазии 27.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Группа детей и их родителей, находившаяся в Абхазии, отбыла в Курскую область, сообщает пресс-служба МЧС республики.15 детей из Курской области, пострадавшей от действий ВСУ, вместе с родителями находились в Абхазии две недели. Они посетили основные достопримечательности страны, познакомились с культурой абхазского народа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/takie-obstoyatelstva-o-reabilitatsii-zhiteley-kurskoy-oblasti--v-abkhazii--1052968664.html

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