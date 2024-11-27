https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/otdykhavshie-v-abkhazii-deti-vernulis-v-kurskuyu-oblast-1052995308.html
Отдыхавшие в Абхазии дети вернулись в Курскую область
Отдыхавшие в Абхазии дети вернулись в Курскую область
Sputnik Абхазия
33 жителя Курской области, согласно договоренностям главы МЧС Льва Квициния и губернатора области, две недели находились на реабилитации в Абхазии 27.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-27T12:45+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Группа детей и их родителей, находившаяся в Абхазии, отбыла в Курскую область, сообщает пресс-служба МЧС республики.15 детей из Курской области, пострадавшей от действий ВСУ, вместе с родителями находились в Абхазии две недели. Они посетили основные достопримечательности страны, познакомились с культурой абхазского народа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/takie-obstoyatelstva-o-reabilitatsii-zhiteley-kurskoy-oblasti--v-abkhazii--1052968664.html
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абхазия, новости
Отдыхавшие в Абхазии дети вернулись в Курскую область
33 жителя Курской области, согласно договоренностям главы МЧС Льва Квициния и губернатора области, две недели находились на реабилитации в Абхазии
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Группа детей и их родителей, находившаяся в Абхазии, отбыла в Курскую область, сообщает пресс-служба МЧС республики.
В добрый путь их проводил глава ведомства Лев Квициния. Он пожелал гостям мирного неба над головой, подчеркнув, что победа не за горами.
15 детей из Курской области, пострадавшей от действий ВСУ, вместе с родителями находились в Абхазии две недели. Они посетили основные достопримечательности страны, познакомились с культурой абхазского народа.