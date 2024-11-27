https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vstupilo-v-silu-peremirie-mezhdu-izrailem-i-livanom-1052990410.html

Вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном

Вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном

Sputnik Абхазия

Наземная операция Израиля на юге Ливана началась 1 октября 2024 года, но стороны обстреливали друг друга с 8 октября прошлого года, когда "Хезболла" поддержала... 27.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном, сообщает РИА Новости.План урегулирования предложил Вашингтон. Согласно ему, в течение 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы "Хезболлы"— отведены к северу от реки Литани, протекающей на разных участках в 20-30 километрах от границы с Израилем.За это время Израиль должен полностью вывести свои войска из Ливана. Кроме того, будет создан международный комитет по надзору во главе с США, который будет следить за соблюдением условий перемирия. Израиль начал наземную операцию на юге Ливана в ночь на 1 октября 2024 года, заявив, что проводит "ограниченный и целевые рейды" против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлы", угрожающих общинам на севере Израиля. Главной целью Тель-Авив назвал создание условий для возвращения 60 тысяч жителей этих общин, которых эвакуировали после того, как год назад "Хезболла" начала обстрелы в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/mid-abkhazii-reshitelno-osudil-udar-izrailya-po-damasku-1052462586.html

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