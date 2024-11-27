https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vsu-atakovali-zaporozhskuyu-aes-i-energodar-s-pomoschyu-bespilotnikov-1052995918.html

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар с помощью беспилотников

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар с помощью беспилотников

Sputnik Абхазия

Пострадавших и повреждений в результате атаки нет, станция работает в штатном режиме, сообщили в оборонном ведомстве. 27.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-27T13:28+0300

2024-11-27T13:28+0300

2024-11-27T13:28+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. За сутки Киев шесть раз атаковал Запорожскую атомную электростанцию и город Энергодар с использованием БПЛА и нанес два удара их ствольной артиллерии, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщила о достигнутых за сутки успехах российских войск в зоне спецоперации. Был освобожден населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36773 БПЛА, 586 ЗРК, 19515 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18631 орудие полевой артиллерии и минометов, 28762 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/bolee-20-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1052989138.html

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