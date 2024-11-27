Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" открылась в галерее AUADA
14:06 27.11.2024 (обновлено: 15:28 27.11.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Студию "Акакаҷ" (с абхазского – "бусы") в Сухуме основали искусствовед Елена Лабахуа, художница Мактина Гогия и дизайнер Стелла Садзба.
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка ювелирных изделий студии "Акакаҷ", созданной с использованием древней абхазо-адыгской техники плетения, открылась в галерее AUADA.
"Мне кажется, это первая выставка ювелирных украшений на основе абхазо-адыгских традиций плетения. Спасибо всем, кто пришел, для нас это очень важно", - подчеркнула представитель галереи AUADA Апща Хагба.
Основатели студии "Акакаҷ" искусствовед Елена Лабахуа, художница Мактина Гогия и дизайнер Стелла Садзба собственноручно создают уникальные украшения из серебряных нитей, стремясь не только сохранить традиции абхазо-адыгского плетения, но и обогатить их, внедряя современные подходы и свои оригинальные идеи.
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
2/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
3/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
4/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
5/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
6/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
7/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
8/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
9/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
10/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
11/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
12/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
13/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
14/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
1/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
2/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
3/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
4/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
5/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
6/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
7/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
8/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
9/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
10/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
11/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
12/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
13/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
14/14
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" ("Бусы", прим.) открылась в галерее AUAD
"Это ювелирные изделия ручной работы, старинное традиционное абхазо-адыгское плетение, в основе которого лежит канитель – шелковая нитка, обмотанная очень тонкой серебряной нитью. Традиция такого плетения в Абхазии существовала в давние времена, но, к сожалению, мы ее утеряли. Она сохранилась только у абхазов, проживающих в Турции", - рассказала Елена Лабахуа.
Она отметила, что в 2018 году по инициативе представителей абхазской диаспоры в Турции Бехидже Багба, Эсен Куджба и Асии Яган были организованы курсы, на которых в течение нескольких месяцев Эсен Куджба и Асия Яган обучали местных девушек старинному мастерству изготовления плетенных ювелирных изделий.
Художница Мактина Гогия, в свою очередь, выразила надежду на то, что предметы, представленные на выставке, затронут сердца посетителей.
"Как я люблю говорить, зов крови обязательно взыграет. Думаю, мы все проникнемся этими изделиями, и, возможно, захотим что-то делать самостоятельно", - подчеркнула она.
Дизайнер Стелла Садзба рассказала, что сотрудники студии "Акакаҷ" ездили в Турцию к представительницам абхазской диаспоры, которые обучили их своему мастерству. Она выразила надежду на то, что в работах будет чувствоваться любовь и легкость, которые вкладывали их создатели.
"Когда набралось определенное количество работ, и мы решили показать это другим людям, возник вопрос о том, как же это назвать. Мы перебрали множество слов, но "Акакаҷ" для каждой из нас стало таким теплым воспоминанием из детства, когда мы сами собирали бусины, нанизывали и носили их. "Акакаҷ" – это старое абхазское название бусин, которые в быту были оберегом, их вешали на люльки младенцев и использовали как оберег для мужчин, отправлявшихся в поход. Женщины и девушки тоже носили их от сглаза. Мы решили, что это будет напоминанием о народной традиции", - подчеркнула Садзба.
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" будет открыта для посетителей до 4 декабря.