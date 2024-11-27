https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vystavka-yuvelirnoy-kollektsii-studii-akaka-otkrylas-v-galeree-auada-1052996730.html

Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" открылась в галерее AUADA

Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" открылась в галерее AUADA

Sputnik Абхазия

Студию "Акакаҷ" (с абхазского – "бусы") в Сухуме основали искусствовед Елена Лабахуа, художница Мактина Гогия и дизайнер Стелла Садзба. 27.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-27T14:06+0300

2024-11-27T14:06+0300

2024-11-27T15:28+0300

в абхазии

абхазия

новости

искусство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052997858_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_010b29586cbc23f60c1d9efe2b0c2640.jpg

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка ювелирных изделий студии "Акакаҷ", созданной с использованием древней абхазо-адыгской техники плетения, открылась в галерее AUADA. Основатели студии "Акакаҷ" искусствовед Елена Лабахуа, художница Мактина Гогия и дизайнер Стелла Садзба собственноручно создают уникальные украшения из серебряных нитей, стремясь не только сохранить традиции абхазо-адыгского плетения, но и обогатить их, внедряя современные подходы и свои оригинальные идеи. "Это ювелирные изделия ручной работы, старинное традиционное абхазо-адыгское плетение, в основе которого лежит канитель – шелковая нитка, обмотанная очень тонкой серебряной нитью. Традиция такого плетения в Абхазии существовала в давние времена, но, к сожалению, мы ее утеряли. Она сохранилась только у абхазов, проживающих в Турции", - рассказала Елена Лабахуа. Она отметила, что в 2018 году по инициативе представителей абхазской диаспоры в Турции Бехидже Багба, Эсен Куджба и Асии Яган были организованы курсы, на которых в течение нескольких месяцев Эсен Куджба и Асия Яган обучали местных девушек старинному мастерству изготовления плетенных ювелирных изделий. Художница Мактина Гогия, в свою очередь, выразила надежду на то, что предметы, представленные на выставке, затронут сердца посетителей. "Как я люблю говорить, зов крови обязательно взыграет. Думаю, мы все проникнемся этими изделиями, и, возможно, захотим что-то делать самостоятельно", - подчеркнула она. Дизайнер Стелла Садзба рассказала, что сотрудники студии "Акакаҷ" ездили в Турцию к представительницам абхазской диаспоры, которые обучили их своему мастерству. Она выразила надежду на то, что в работах будет чувствоваться любовь и легкость, которые вкладывали их создатели. "Когда набралось определенное количество работ, и мы решили показать это другим людям, возник вопрос о том, как же это назвать. Мы перебрали множество слов, но "Акакаҷ" для каждой из нас стало таким теплым воспоминанием из детства, когда мы сами собирали бусины, нанизывали и носили их. "Акакаҷ" – это старое абхазское название бусин, которые в быту были оберегом, их вешали на люльки младенцев и использовали как оберег для мужчин, отправлявшихся в поход. Женщины и девушки тоже носили их от сглаза. Мы решили, что это будет напоминанием о народной традиции", - подчеркнула Садзба. Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" будет открыта для посетителей до 4 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/vozrozhdenie-traditsiy-studiya-yuvelirnykh-izdeliy-v-sukhume-1052983137.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, искусство