https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/izmeneniya-v-zakon-ob-obraschenii-pamyatnykh-monet-v-abkhazii-prinyaty-v-pervom-chtenii-1053006135.html

Изменения в закон об обращении памятных монет в Абхазии приняты в первом чтении

Изменения в закон об обращении памятных монет в Абхазии приняты в первом чтении

Sputnik Абхазия

26 сентября 2008 года Банк Абхазии впервые сообщил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов номиналом в 10 и 50 апсаров. 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T12:25+0300

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента приняли в первом чтении изменения в закон "О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот". Законопроектом предлагается установить запрет на дополнительную эмиссию ранее выпущенных памятных монет и банкнот свыше первоначально заявленного тиража.По словам депутата Дмитрия Маршания, представившего документ, абхазские монеты и банкноты вызывают большой интерес на международных нумизматических выставках, но в случае, если планируется дополнительный тираж, их коллекционная стоимость сильно снижается.22 апреля 2008 года был принят закон "О введении в обращение на территории Абхазии памятных инвестиционных монет". Спустя пять месяцев, 26 сентября 2008 года, Банк Абхазии сообщил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов номиналом в 10 и 50 апсаров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/istoriya-abkhazskikh-deneg-kak-vypuskali-pervye-apsary-1048186953.html

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