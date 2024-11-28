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Изменения в закон об обращении памятных монет в Абхазии приняты в первом чтении
Изменения в закон об обращении памятных монет в Абхазии приняты в первом чтении
Sputnik Абхазия
26 сентября 2008 года Банк Абхазии впервые сообщил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов номиналом в 10 и 50 апсаров. 28.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента приняли в первом чтении изменения в закон "О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот". Законопроектом предлагается установить запрет на дополнительную эмиссию ранее выпущенных памятных монет и банкнот свыше первоначально заявленного тиража.По словам депутата Дмитрия Маршания, представившего документ, абхазские монеты и банкноты вызывают большой интерес на международных нумизматических выставках, но в случае, если планируется дополнительный тираж, их коллекционная стоимость сильно снижается.22 апреля 2008 года был принят закон "О введении в обращение на территории Абхазии памятных инвестиционных монет". Спустя пять месяцев, 26 сентября 2008 года, Банк Абхазии сообщил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов номиналом в 10 и 50 апсаров.
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Изменения в закон об обращении памятных монет в Абхазии приняты в первом чтении
26 сентября 2008 года Банк Абхазии впервые сообщил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов номиналом в 10 и 50 апсаров.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента приняли в первом чтении изменения в закон "О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот".
Цель данного законопроекта - предотвращение обесценивания ранее выпущенных Банком Абхазии памятных монет и банкнот в результате дополнительной эмиссии.
Законопроектом предлагается установить запрет на дополнительную эмиссию ранее выпущенных памятных монет и банкнот свыше первоначально заявленного тиража.
По словам депутата Дмитрия Маршания, представившего документ, абхазские монеты и банкноты вызывают большой интерес на международных нумизматических выставках, но в случае, если планируется дополнительный тираж, их коллекционная стоимость сильно снижается.
22 апреля 2008 года был принят закон "О введении в обращение на территории Абхазии памятных инвестиционных монет". Спустя пять месяцев, 26 сентября 2008 года, Банк Абхазии сообщил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов номиналом в 10 и 50 апсаров.