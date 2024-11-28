https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/parlament-abkhazii-prinyal-proekt-zakona-o-kadastre-nedvizhimosti---1053008839.html

Парламент Абхазии принял проект закона "О кадастре недвижимости"

Парламент Абхазии принял проект закона "О кадастре недвижимости"

Sputnik Абхазия

Закон необходим из-за отсутствия в стране единой системы учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранения информации о нем, отсутствия кадастра... 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T15:40+0300

2024-11-28T15:40+0300

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии на заседании 28 ноября приняли во втором и окончательном чтении проект закона "О кадастре недвижимости". "Сегодня недвижимое имущество нуждается в кадастровых номерах, 30 лет мы не имеем закона. Данный кадастр упорядочит порядок регистрации имущества, недвижимого коммерческого, не будет возникать спорных вопросов, которые могут появляться с его реализацией", - заметил депутат Резо Зантария. Ко второму чтению документ был доработан с точки зрения финансовой составляющей перерегистрации. Для принятия закона были внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, определяющие наказание для лиц, не выполняющих обязательства по законопроекту, подчеркнул Зантария. Закон необходим из-за отсутствия в стране единой системы учета и регистрации прав недвижимое имущество и хранения информации о нем, отсутствия кадастра недвижимости как такового. Вопросы процедурного и технического характера, такие как порядок ведения кадастра, предоставление сведений из него и других, будут регулироваться на уровне подзаконных актов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/posrednik-sanguliya-o-rabote-nad-zakonom-o-kadastre--1052522615.html

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